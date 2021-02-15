تكنولوجيا: رصد هاتف Xperia 10 III في Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 765G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اعتمدت شركة سوني هاتف Xperia 10 III مؤخراً في Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 765G إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

أكدت أحدث التسريبات على خطط شركة سوني للإعلان الرسمي قريباً عن هاتف Xperia 10 III وأيضاً هاتف Xperia 1 III، ولقد رصد بالفعل هاتف Xperia 10 III المتوسط في قاعدة بيانات Geekbench.

وتؤكد تسريبات Geekbench على أن المعالج الذي يدعم هاتف Xperia 10 III هو معالج كوالكوم Snapdragon 765G، حيث تتوافق نتائج المعالج مع النتائج التي سجلت من الإصدارات الأخرى من الهواتف الذكية المميزة بنفس المعالج، وهو من الإصدارات القديمة من معالجات 5G.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن سوني تختار معالج Snapdragon 690 5G الأحدث لدعم هذا الإصدار، إلا أن إختيار سوني وقع في النهاية على Snapdragon 765G رغم دعم الإصدار السابق Xperia 10 II بمعالج Snapdragon 665.

أيضاً أوضحت تسريبات Geekbench أن هاتف Xperia 10 III يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وهي من المواصفات التي تقدم للمرة الأولى في إصدارات الشركة المتوسطة، حيث جاءت الإصدارات السابقة بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام كحد أقصى.

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