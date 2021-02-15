تكنولوجيا: فيديو فتح الصندوق لطائرة DJI FPV قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرض مقطع فيديو نشر مؤخراً على شبكة الإنترنت فتح الصندوق لطائرة drone الرباعية الجديدة DJI FPV، كما ظهرت الطائرة بتصميم كامل قبل الإعلان الرسمي المتوقع في شهر مارس المقبل.

تستعد شركة DJI لإطلاق إصدار جديد من طائرات drone بعنوان DJI FPV، واليوم يكشف مقطع الفيديو عن تفاصيل مواصفات وتصميم نموذج للطائرة الرباعية، كما يكشف مقطع الفيديو عن عبارة “نموذج غير مخصص للبيع”، و”عرض تجريبي”، بينما يظهر الغلاف الخارجي لصندوق التغليف عن الطائرة مع وحدة التحكم.

وتتميز طائرة DJI FPV بكاميرات واضحة في واجهة الطائرة، كما تضم مستشعرات لتجنب العقبات والعوائق أثناء الطيران، أيضاً تضم الطائرة كاميرة رئيسية مثبتة في الجزء العلوي من إطار الطائرة.

أيضاً تأتي البطارية في DJI FPV بتصميم مستطيل وطويل في الجزء الخلفي من الطائرة، كما تتضمن عدة الطائرة كاملة قاعدة شحن، وشاحن، أيضاً تتميز وحدة التحكم بتصميم جديد يحاكي لوحة التحكم في الألعاب، حيث تضم وحدة التحكم مقابض بتصميم منحوت ومستقل لكل يد، مع مشغلات في الجهة الخلفية، وعصا تحكم قابلة للإنفصال.

كما تأتي نظارة V2 الجديدة في محتوى الصندوق بوزن أخف من الإصدار السابق الذي قدم خلال 2019، أيضاً تتميز بتصميم جلدي ناعم لتجربة أفضل عند إرتداء النظارة، لذا نترقب إعلان DJI بشكل رسمي عن موعد إطلاق هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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