شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فولكس فاجن: هذا هو موقفنا من تصنيع آبل سيارة كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن الألمانية هيربرت ديس، إن الشركة ليست قلقة من أي خطط لشركة آبل لإنتاج سيارة يمكن أن تشمل تكنولوجيا البطاريات الخاصة بصانع iPhone.

وذكرت وكالة رويترز في ديسمبر أن شركة أبل ربما تكون قد أحرزت تقدمًا كافيًا لبناء سيارة للأسواق الكبيرة بحلول عام 2024، بمساعدة تخفيضات التكلفة في تكنولوجيا البطاريات.

ونُقل عن ديس قوله في مقابلة مع فرانكفورتر ألجماين زونتاجزيتونج: "صناعة السيارات ليست قطاعًا تقنيًا نموذجيًا يمكنك توليه بضربة واحدة".

وأضاف: "لن تدير Apple ذلك بين عشية وضحاها".

في حين أن خطط Apple ليست علنية، قال Diess إن نواياها على هذا النحو كانت "منطقية" لأن الشركة لديها خبرة في البطاريات والبرمجيات والتصميم، وأن لديها رغبة عميقة للبناء على هذه الكفاءات، وقال: "ما زلنا لا نخاف".

تخطط فولكس فاجن لتطوير البرمجيات اللازمة للسيارات ذاتية القيادة داخل الشركة لضمان قدرتها على المنافسة ضد شركات التكنولوجيا في مجال بيانات السيارات الكهربائية.