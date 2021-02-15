شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إبتكار جهاز لتحويل بول رواد الفضاء إلى ماء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، أن مركبة الشحن الفضائية Cygnus ستحمل إلى المحطة الفضائية الدولية جهازا للحصول على الماء من بول رواد الفضاء.

وتشير ناسا، إلى أنه من المقرر إطلاق المركبة "سيجنوس" التابعة لشركة Northrop Grumman، في الساعة 12.36 بالتوقيت الشرقي من يوم السبت 20 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية يوم الاثنين 22 منه.

وسوف تحمل مركبة الشحن "سيغنوس" إلى المحطة الفضائية الدولية بضائع وزنها حوالي أربعة أطنان للتجارب العلمية ومعدات ومؤن ومواد ضرورية لرواد الفضاء.

ومن بين هذه المعدات، جهاز لإجراء تجارب لإنتاج الماء من البول على متن المحطة الفضائية الجديدة، وجهاز لكشف الإشعاع، الذي يخطط لاستخدامه خلال الرحلة إلى مدار القمر، وكذلك تجربة لتنمية بلورات البروتين في ظروف انعدام الوزن، كما ستجرى تجارب على الديدان الأسطوانية، لدراسة تأثير انعدام الوزن في الكتلة العضلية، وتجارب على "الكمبيوتر الفضائي" الذي مستقبلا سيستخدم لرفع كفاءة معالجة البيانات التي يتم الحصول عليها أثناء التجارب العلمية.

وكان متحدث باسم ناسا قد أعلن في اجتماع المجلس الاستشاري للوكالة، في يناير الماضي، عن خطط لنقل مكونات الهواء على متن المركبة "سيغنوس" إلى المحطة الفضائية الدولية لتعويض النقص الحاصل بسبب تسرب الهواء، والحفاظ على مستوى الضغط اللازم عليها حتى يتم تصليح مكان التسرب.