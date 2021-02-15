الأولى من نوعها.. انطلاق مسابقة لبناء أول مدينة مثالية في المريخ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

في مسابقة الأولى من نوعها، أعلنت جمعية شارك في تأسيسها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن إطلاق مسابقة للبحث عن أفضل الأفكار والبرامج لتشييد مدينة مثالية في كوكب المريخ.

وبحسب موقع إذاعة “مونت كارلو”، اليوم الاثنين، فإن الجمعية ترى، أن الحياة على المريخ ممكنة، وأن بناء مدينة هناك ليس بالأمر المستحيل.

وانطلاقا من هذه الرؤية، تقول الجمعية إنه سيكون من الضروري بناء مساكن ومؤسسات للعمل والدراسة والترفيه وأيضا إقامة مزارع وغيرها من المرافق الضرورية للحياة على سطح الكوكب الأحمر.

وتعترف الجمعية بأن الحياة على سطح المريخ تواجه مجموعة من الصعوبات مثل اختلاف المناخ عن مناخ الأرض، وعدم وجود خيرات كما هو الوضع على الأرض.

وتضع المسابقة التي تعد الأولى من نوعها في العالم بالاعتبار جميع الصعوبات الموجودة في بيئة المريخ، الأمر الذي جعلها تشترط على المشاريع المشاركة أن تشمل تصورا لكيفية تجاوز تلك العقبات.

وينبغي أن تتضمن المشاريع أيضا السبل التي يمكن القيام بها كي يتمكن الكوكب من استيعاب نحو مليون نسمة.

ويتمثل أهم شروط المسابقة، في المشروع الفائز، هو أن يتضمن على أفكار تمكن المدينة المقترحة من توفير أعلى مستوى من الاكتفاء الذاتي من الموارد.