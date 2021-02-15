شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تضع "Screen Protector" على شاشة موبايلك من دون أتربة أو زيوت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بحماية هاتفك الذكي، فإن واقي الشاشة screen protector أمر لا بد منه ففي أبسط مستوياته، يمكن لواقي الشاشة أن يحمي من الأتربة والغبار من الاستخدام المستمر، كما يوفر الحماية لشاشة الهاتف من الخدوش التي يمكن أن تسببها المفاتيح والعملات المعدنية.

وفي أسوأ الظروف، يمكن لواقي الشاشة الزجاجي أن يصل إلى حد تحمل العبء الأكبر على هاتفك، من استخدامات خاطئة قد تضر بالشاشة الزجاجية لهاتفك، لذا نقدم لك دليل تفصيلي لمساعدتك في تطبيق كل نوع من واقي الشاشة بشكل مثالي في كل مرة وفقا لموقع Digital trends.

يرجى ملاحظة ما يلي:

قبل تطبيق أي شيء تأكد من أنك في منطقة بها أقل قدر ممكن من الغبار، في حين أن هذا ليس إلزاميًا، فكلما قل الغبار الموجود حولك، قل احتمال احتباس الجسيمات أسفل واقي الشاشة المثبت لديك.

يجب عليك أيضًا غسل يديك قبل التثبيت حتى تخرج شاشتك خالية من البقع والزيوت.

كيفية تطبيق واقي الشاشة الزجاجي؟

يعد واقي الشاشة الزجاجي أحد أكثر الخيارات شيوعًا لتغطية شاشتك، لأنها أقل عرضة للخدوش من تلك المصنوعة من البلاستيك، وتحاكي ملمس الشاشة الزجاجية للهاتف، كما أنها سهلة التركيب للغاية.

وبغض النظر عن العلامة التجارية، ستتضمن معظم العبوات واقي شاشة وملصق غبار وملصقات توجيه ومنديل مبلل وممسحة جافة وقطعة قماش من الألياف الدقيقة.

الخطوة 1: نظف أي جزيئات غبار وبقع وبصمات أصابع من سطح هاتفك الذكي بمسحة مبللة.

الخطوة 2: كرر ذلك باستخدام قطعة قماش جافة لامتصاص كل الرطوبة، ستؤدي أي رطوبة زائدة إلى إضعاف المادة اللاصقة لواقي الشاشة.

الخطوة 3: إذا كان لا يزال هناك أي أجزاء وقطع فضفاضة على شاشتك، فاستخدم ملصق الغبار لرفعها.

الخطوة 4: إذا كان واقي الشاشة الخاص بك يأتي مع درج تطبيق، فضع هاتفك بداخله.

الخطوة 5: قم بمحاذاة "واقي الشاشة الزجاجي" بعناية مع شاشة هاتفك، كما من المفيد إرفاق ملصقات إرشادية على الحواف العلوية والسفلية لواقي الشاشة حتى لا تعترض أصابعك الطريق.

الخطوة 6: ضع واقي الشاشة لأسفل واسمح له بالالتزام بشاشة هاتفك، إذا بدا خارج المركز، ارفع الواقي برفق وأعد محاذاته.

الخطوة 7: امسح واقي الشاشة المطبق بقطعة قماش من الألياف الدقيقة، في حالة ظهور فقاعات أسفل واقي الشاشة ، خذ قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة واضغط بقوة لدفع البقع بعيدًا عن حافة الشاشة.

كيفية تطبيق واقيات الشاشة البلاستيكية

إذا لم تكن من محبي واقي الشاشة الزجاجي السميك، فإن واقي الشاشة البلاستيكي هو البديل المناسب، كما إنها أرخص وأخف وزنا وأكثر دقة وأقل عرضة لحدوث مشكلات ولكن كما قد تظن، فهي ليست بنفس قوة واقيات الزجاج.

الخطوة 1: نظف أي جزيئات غبار وبقع وبصمات أصابع من سطح هاتفك الذكي بقطعة قماش من الألياف الدقيقة.

الخطوة 2: قم بمحاذاة واقي الشاشة البلاستيك بعناية مع النصف العلوي من شاشتك.

الخطوة 3: ضع النصف العلوي من واقي الشاشة على هاتفك.

الخطوة 4: خذ الممسحة المرفقة واضغط ببطء على واقي الشاشة لأسفل حتى يستقر على باقي الشاشة. يمكن استبدال الممسحة ببطاقة مغطاة بقطعة قماش من الألياف الدقيقة.

الخطوة 5: لإزالة أي فقاعات، استخدم الممسحة لدفعها نحو حافة واقي الشاشة.