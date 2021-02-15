شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتحب الألعاب .. يعنى إيه منصة Steam؟ وما هى مميزاتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر منصة Steam للألعاب، واحدة من أبرز منصات الألعاب التى يفضلها المستخدمون، حيث تم تطويرها عبر شركة Valve ويمكن من خلالها شراء وتسجيل ولعب ألعاب الفيديو بالإضافة إلى بعض المواد والتطبيقات الأخرى المتعلقة بالألعاب.

منصة Steam

تم تطويره في أواخر 2003 وكان في البداية خاص لألعاب الشركة وبالتحديد Counter-Strike، بالإضافة إلى أنه يعد متجرا رقميا للألعاب وموزع أساسي لأغلب الألعاب الحالية حيث بالإمكان شراء اي لعبة مهما كانت من المتجر، وبمرور الوقت تطورت منصة Steam لتوفر منصة رقمية متكاملة لمطوري وممارسي الألعاب.

وتوفر المنصة الآن وسيلة لإدارة الحقوق الرقمية للمطورين كما تقدم منصة لمساعدة المطورين على اختبار ألعابهم سواء كانوا مطورين مستقلين أو شركات كبرى، كما توفر المنصة أيضاً سبلاً للتواصل الاجتماعي بين اللاعبين مع إمكانية البث الحي المباشر للألعاب وإمكانية شراء وتثبيت وتحميل وتلقى ترقيات الألعاب المختلفة بالإضافة إلى خدمات التخزين السحابية.

طرق الدفع في المتجر هي البطاقات مسبقة الدفع أو الائتمانية والمتجر يقدم عملات مختلفة حسب مكان إقامة كل شخص وهي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، وتقوم فكرة ستيم على عدد من القواعد بما في ذلك إمكانية بيع الألعاب الرقمية للمستخدمين وتسليم اللعبة فورياً بالإضافة الى انه عنصر اساسي لأغلب الألعاب التي تكون مبنية على Steam.

تطورت المنصة كثيراً عن السابق حيث يعتبر عام 2007 هو أكبر حدث في تاريخ المنصة حيث تم تطوير خدمة Steam Community حيث أصبح التواصل والانضمام للمجموعات متاح للجميع، من ذلك العام كان ستيم يعتبر موزع ألعاب فقط، لكن تطور كثيراً عن السابق وأصبح عنصر ضروري لأغلب الألعاب.