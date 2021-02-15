شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق يسمح بالاستماع للراديو فى أى مكان بالعالم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخيل أنك تنظر إلى Google Earth وترى الآلاف من النقاط الخضراء الصغيرة في جميع أنحاء الخريطة، حيث تمثل كل نقطة محطة راديو قابلة للتشغيل، وهو ما يتوافر بتطبيق المحمولRadio Garden، كما يتوافر على الويب ويساعد الأشخاص الاستماع إلى الراديو مباشر من جميع أنحاء العالم.

ووفقا لموقع Digital trends، تتوفر الخدمة المجانية عبر iOS وAndroid والموقع الإلكتروني من Radio Garden، على الرغم من أنها لا تعمل بشكل جيد مع متصفح Brave في الوقت الحالي.

ويمكن استخدامه عبر الدخول إلى التطبيق واختيار خريطة الكرة الأرضية وتحديد المكان الذي تريده، عبر نقطة داخل الدائرة الخضراء في وسط الشاشة، ثم ظهور اسم محطة الراديو جنبًا إلى جنب مع اقتراحات لمحطات أخرى في نفس المنطقة وكلها قابلة للتشغيل.

ويمكنك البحث حسب البلد والمدينة واسم المحطة، وإذا وجدت واحدة تريدها، فيمكنك تمييزها كمفضلة.

وأطلق Radio Garden في عام 2016 ولكن منذ ذلك الحين كان لديه عدد من التعديلات في التصميم مع إضافة الآلاف من المحطات المحلية والوطنية الجديدة باستمرار (وحذف المحطات البائدة).

وفي الأيام الأخيرة ولأسباب غير واضحة تمامًا، تسبب راديو جاردن أيضًا في إحداث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا للتقرير فإن بعض أجزاء العالم، بما في ذلك الصين وأجزاء من إفريقيا، لديها محطات أكثر مما يظهر على الخريطة، وتقول Radio Garden إنها تعمل على توسيع عروض محطتها.

وRadio Garden لديه استديوهات Puckey و Moniker ومقرها أمستردام وظهرت من مشروع معرض بتكليف من المعهد الهولندي للصوت والرؤية.

وبدأ الفريق كعرض على الويب فقط، وأصدر تطبيقات عبر iOS و Android في عام 2018.

وفي عام 2020 خضعت الخدمة لعملية إعادة تصميم كبيرة لتحسين كفاءة استخدامها.