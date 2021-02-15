تكنولوجيا: أول الصور التي توضح التصميم المتوقع لهاتف الأيفون القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يدأت شركة ابل في العمل على تطوير إصدارها الأول من هواتف الأيفون القابلة للطي، ولقد رصدت اليوم أول الصور ثلاثية الأبعاد التي توضح التصميم المتوقع لهذا الإصدار.

أشار تقرير نشر مؤخراً إلى أن شركة ابل تخطط لإطلاق إصدارها الأول من هواتف الأيفون القابلة للطي في بداية 2023، واليوم أكد Jon Prosser في تسريبات نشرت اليوم على أن ابل قد إنتهت بالفعل من تحديد ملامح تصميم هاتف الأيفون القابل للطي أو الذي يتميز بتصميم صدفي تقريباً.

أكد Prosser على أن ابل لن تقدم الإصدار الأول من هواتف الأيفون القابلة للطي بتصميم يدعم التحول من جهاز لوحي عند فتح الشاشة إلى هاتف عند طي الشاشة، حيث تقدم هاتفها الأول بالتصميم الصدفي القابل للطي.

كما أشار Prosser أن مصدر التسريبات من شركة ابل قد أكد على أن ابل تهتم بشكل أكبر بالتصميم الصدفي في الهواتف القابلة للطي، كما تهدف ابل لإطلاق الهاتف بمجموعة من الألوان المتنوعة.

أيضاً أوضح Jon Prosser في تقريره أن هاتف الأيفون القابل للطي سينطلق بمستوى تسعير 1499 دولار تقريباً، ليكون من بين الإصدارات منخفضة التكلفة من هذه الفئة، بشكل خاص إذا ما تم مقارنة سعر هذا الإصدار مع السعر المتوقع لهاتف iPhone 13 الذي قد يصل إلى 1500 دولار.

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