iOS 14.5 يمنع تسرب عناوين IP إلى جوجل

دبي - يزن راشد - يأتي تحديث iOS 14.5 القادم من شركة آبل بميزة جديدة من شأنها إعادة توجيه جميع عمليات التحقق من مواقع الويب الاحتيالية من خلال خوادم الوكيل الخاصة بها كحل بديل للحفاظ على خصوصية المستخدم ومنع تسرب عناوين IP إلى شركة جوجل.

وتركز الميزة المضمنة على الأمان في متصفح سفاري، وتنبه المستخدمين بشأن مواقع الويب الخطرة التي تم الإبلاغ عنها على أنها خادعة أو ضارة عبر عرض لافتة تقول: تحذير موقع ويب احتيالي.

ولتحقيق ذلك، تعتمد آبل على التصفح الآمن من جوجل – أو التصفح الآمن من تينسنت للمستخدمين في الصين.

ويمثل التصفح الآمن قائمة الحظر التي توفر قائمة بعناوين URL لموارد الويب التي تحتوي على برامج ضارة أو محتوى تصيد، لمقارنة بادئة التجزئة المحسوبة من عنوان موقع الويب والتحقق مما إذا كان موقع الويب احتياليًا.

ويؤدي أي تطابق مع قاعدة البيانات إلى طلب متصفح سفاري من جوجل أو تينسنت الحصول على القائمة الكاملة لعناوين URL التي تطابق بادئة التجزئة، وبالتالي منع وصول المستخدم إلى الموقع مع عرض تحذير.

وبينما يضمن النهج عدم مشاركة عنوان URL الفعلي لموقع الويب الذي يحاول المستخدم زيارته أبدًا مع مزود التصفح الآمن، فإنه يؤدي إلى تسرب عنوان IP للجهاز الذي تم إجراء الفحص منه.

ومع iOS 14.5، من المتوقع إعادة توجيه جميع عمليات التحقق هذه عبر خادم وكيل مملوك لشركة آبل، مما يجعل جميع الطلبات تظهر على أنها صادرة من عنوان IP نفسه.

وقال (ماسيج ستاتشوفياك) Maciej Stachowiak، رئيس هندسة WebKit في آبل، عبر This article is a bit confused on the details of how Safe Browsing works, but in the new iOS beta, Safari does indeed proxy the service via Apple servers to limit the risk of information leak.https://t.co/TlDZNMO8do — othermaciej (@othermaciej) February 11, 2021 : يلعب متصفح سفاري في الإصدار التجريبي الجديد من iOS دور الوكيل من خلال خوادم آبل للحد من مخاطر تسرب المعلومات.

ويعد التغيير الجديد في iOS و iPadOS جزءًا من عدد من الإجراءات الموجهة نحو الخصوصية التي تطرحها آبل حديثًا، بما في ذلك إلزام مطوري التطبيقات بالكشف عن ممارسات جمع البيانات في قوائم متجر التطبيقات باستخدام ملصقات الخصوصية.

وبالإضافة إلى ذلك، يطلب iOS 14.5 من التطبيقات طلب إذن المستخدمين قبل تتبعهم عبر التطبيقات والمواقع الأخرى كجزء من الميزة الجديدة المسماة App Tracking Transparency.

وما يزال iOS 14.5 في المرحلة التجريبية حاليًا، ومن المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا الربيع.