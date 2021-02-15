تكنولوجيا: ابل تخطط لدعم سلسلة هواتف iPhone 13 بخاصية Always-On في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر اليوم عن خطط ابل لدعم الجيل القادم من هواتف iPhone 13 بخاصية Always-On في الشاشة.

جاءت أحدث التفاصيل حول سلسلة iPhone 13 عبر EverythingApplePro وMax Weinbach، حيث أكدت التسريبات على أن ابل في طريقها لدعم الإصدارات القادمة بخاصية Always-On التي قدمت في الكثير من الهواتف الذكية حتى الآن.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف iPhone 13 يأتي بشاشة LTPO من سامسونج، والتي تدعم معدل تحديث 120Hz، على أن تدعم الشاشة عرض نسبة البطارية والوقت عل مدار الساعة.

كما توضح التسريبات أن ابل تخطط لدعم إظهار الإشعارات على جزء محدد في الشاشة مع إضاءة هذا الجزء من الشاشة فقط.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن ابل تخطط لدعم هواتف iPhone 13 بمغناطيس MagSafe مميز بتصميم أقوى، لمنع الملحقات من الإنزلاق، من جانب أخر أشارت التسريبات السابقة إلى أن ابل تستعد لدعم الإصدارات القادمة بنمط Astro-photography في التصوير، والذي سيعمل بشكل تلقائي عند إكتشاف النجوم أو الأجسام الفضائية في السماء.

المصدر

اعلان





