تكنولوجيا: تسريبات مصورة تؤكد على تصميم مسطح لشاشة Mi 11 Lite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدار Lite من سلسلة هواتف Mi 11 خلال الفترة القادمة، ولقد أوضحت أحدث التسريبات المصورة أن هاتف Mi 11 Lite ينطلق بتصميم مسطح للشاشة.

قدمت شركة شاومي مؤخراً إصدارها الأول من سلسلة هواتف Mi 11، ومن جديد تخطط الشركة للإعلان خلال الفترة القادمة عن مزيد من الإصدارات من نفس السلسلة، على أن يكون هاتف Mi 11 Lite من بين الإصدارات المرتقبة.

ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن هاتف Mi 11 Lite لن يتضمن إنحناء في الشاشة، حيث يتميز الهاتف بشاشة مسطحة، وهو ما أكدت عليه صورة ثلاثية الأبعاد للهاتف.

وفي تسريبات سابقة نشرت عبر leakster، أشير إلى أن الهاتف يتميز بشاشة مسطحة وإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بنفس تصميم Mi 11.

أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات التي نشرت حتى الآن أن يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 732G، إلا أن هذا الإصدار لن يدعم الإتصال بشبكات 5G.

يذكر أن شاومي تخطط للإعلان قريباً عن هاتف Mi 11 Lite مع إصدارها المميز Mi 11 Pro الذي يتميز بعدسات periscope، وأيضاً هاتف Mi 11 Ultra الذي ظهر في صور حية بتصميم يضم شاشة ثانوية في وحدة الكاميرة الخلفية.

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