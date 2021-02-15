شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق مركبة الشحن "بروجريس" إلى المحطة الفضائية الدولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم صباح اليوم إطلاق صاروخ "سويوز-2" من مطار "بايكونور" الفضائي، وعلى متنه مركبة الشحن الفضائية "بروجريس MS-16"، وتحمل مركبة الشحن، إلى القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية، مخزونا من المواد الغذائية، وكذلك مواد لسد مكان تسرب الهواد في المحطة.

وذكرت مؤسسة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، أن هذا هو الإطلاق الفضائي الروسي الثاني في هذا العام، والأول من "بايكونور"، وتم تنفيذ عملية إطلاق الصاروخ الناقل، في الساعة 7.45 بتوقيت موسكو، وستستغرق رحلة "بروغريس" إلى المحطة الفضائية الدولية، يومين، ومن المتوقع أن تلتحم المركبة مع القسم "بيرس" في المحطة، في الساعة 9.20 من يوم 17 فبراير.

وعلى جانب آخر أعلن رينيه بيشيل، ممثل وكالة الفضاء الأوروبية لدى روسيا في وقت سابق، أن رواد الفضاء الأوروبيين، الذين سيطيرون إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات "دراغون" يتدربون في روسيا.

وقال بيشيل في شريط الفيديو المنشور على موقع "روس كوسموس" في شبكة "يوتوب"، "بغض النظر عن أن رواد الفضاء في المستقبل سيطيرون على مركبات الفضاء الأمريكية، فإن تدريبهم يجري في مركز أعداد رواد الفضاء بروسيا. فمثلاً رائد الفضاء المقبل توما بيسكي، والذي يليه ماتياس ماورير، يتدربان حاليا في هذا المركز".

وكان يان فيرنير، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، قد أعلن في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن رحلات رواد الفضاء الأوروبيين مستقبلا إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات "سويوز" يمكن أن تتم بطريقتين: المقايضة المباشرة غير النقدية بين أوروبا وروسيا أو بالاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا مقابل توريد معدات أوروبية لناسا.