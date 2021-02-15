شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد بتكوين.. إيلون ماسك يدعم كبار مالكى دوجكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملياردير التقني إيلون ماسك، إنه يدعم الحائزين الرئيسيين للعملة الرقمية القائمة على meme dogecoin الذين يبيعون معظم عملاتهم، مضيفًا أنه شعر أن التركيز الشديد في dogecoin كان "المشكلة الحقيقية".

قال ماسك في تغريدة "إذا باع حاملو الدوجكوين الرئيسيون معظم عملاتهم، فسيحصل ذلك على دعمي الكامل.

ويعتبر ماسك من المؤيدين المعروفين للعملات المشفرة، ويؤثر بانتظام على الرواج الأخير في الاستثمار بالتجزئة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدوجكوين وأسهم سلسلة ألعاب الفيديو الأمريكية GameStop.

وكشفت شركة Tesla Inc للسيارات الكهربائية في 8 فبراير أنها اشترت 1.5 مليار دولار من عملة البيتكوين المشفرة وستقبلها قريبًا كوسيلة لدفع ثمن السيارات.