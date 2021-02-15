Galaxy F62 يصل ببطارية 7000 ميلي أمبير

دبي - يزن راشد - بعد العديد من التسريبات، أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الأحدث Galaxy F62 في الهند، بحيث يمثل أحدث عضو ينضم إلى مجموعة Galaxy F بعد جهاز Galaxy F41 الصادر في العام الماضي

ويتطلع الجهاز إلى تحدي المسيطرين في الفئة الحالية شاومي وريلمي، ويتضمن Galaxy F62 بطارية ضخمة بسعة 7000 ميلي أمبير، مما يجعله الجهاز الثاني في تشكيلة سامسونج الذي يحتوي على بطارية بهذا الحجم بعد Galaxy M51.

ويمكنك أيضًا الحصول على شاحن مرفق بقدرة 25 واط في العلبة مع تصميم متدرج ثنائي اللون.

ويأتي Galaxy F62 مع شاشة Infinity-O من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 إنشات وبدقة 1920×1080 بكسل وبمعدل تحديث 60 هرتز، وهي مغطاة بزجاج Gorilla Glass 3.

وهناك كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مضمنة في فتحة على شكل ثقب، ولدينا في الجهة الخلفية كاميرا رباعية بعدسة أساسية Sony IMX682 بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة واسعة جدًا بدقة 12 ميجابكسل مع مجال رؤية بزاوية 123 درجة، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج Exynos 9825 من سامسونج المصنع وفق تقنية 7 نانومتر، الذي ظهر للمرة الأولى مع Galaxy Note10، بالاقتران مع 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من سعة التخزين القابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت.

ويجب أن توفر البطارية الضخمة البالغة سعتها 7000 ميلي أمبير أوقات تشغيل طويلة، ويبلغ سمك الهاتف 9.5 ميليمتر، ويعمل بنظام أندرويد 11 مع واجهة المستخدم One UI 3.1، ويحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب.

وهناك دعم لخدمة NFC Samsung Pay، بالإضافة إلى وضع Single Take، الذي قدمته سامسونج مع سلسلة Galaxy S20، التي تقول سامسونج: إنه يستطيع التقاط ما يصل إلى 10 صور و 4 مقاطع فيديو ويجمع تلقائيًا سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو في وقت واحد لتختار من بينها بعد ذلك.

ويأتي Galaxy F61 بألوان الأخضر Laser Green والأزرق Laser Blue والرمادي Laser Gray، ومن المقرر طرحه للبيع في الهند الساعة في 22 فبراير.

ويبلغ سعر النسخة 6/128 جيجابايت نحو 330 دولار، بينما يصل سعر نسخة 8/128 جيجابايت إلى نحو 358 دولارً.

ويتم فتح الطلبات الأولية اليوم من خلال موقع سامسونج الرسمي و Flipkart و Reliance Digital و Jio عبر الإنترنت.