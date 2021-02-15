تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy F62 بقدرة بطارية 7000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج اليوم عن هاتف Galaxy F62 الذي ينطلق بسعة كبيرة للبطارية تصل إلى 7000 mAh، كما يضم رقاقة معالج Exynos 9825 وسعر يبدأ من 330 دولار.

يتميز هاتف Galaxy F62 بشاشة AMOLED بتصميم Infinity-O وحجم 6.7 إنش، كما تدعم جودة عرض FHD بلس، ويضم كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف Galaxy F62 رقاقة معالج Exynos 9825 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر، والتي قدمت في السابق في سلسلة Galaxy Note10،كما تقدم سامسونج الهاتف بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت كما يدعم التخزين الخارجي.

ويضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، إلى جانب اثنان من المستشعرات بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير وmacro.

وتأتي نقطة التسويق الأولى لهاتف Galaxy F62 في بطارية تأتي بقدرة 7000 mAh لدعم الهاتف بعمر شحن أطول، كما يتميز الهاتف بسماكة 9.5مم، وينطلق بنظام تشغيل Android 11، مع واجهة One UI 3.1، أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي.

كما يتوفر هاتف Galaxy F62 بألوان الأخضر، الأزرق، والرمادي، وينطلق في السوق الهندي بدءاً من 22 من فبراير، بسعر يبدأ من 330 دولار.

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