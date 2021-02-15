iPhone 13 قد يتضمن ميزة الشاشة العاملة دائمًا

دبي - يزن راشد - قد تأتي iPhone 13 من شركة آبل بشاشة تعمل دائمًا أو AOD، كما تزعم الشائعات، التي يمكن أن تضيء أجزاءً لفترة وجيزة لإظهار الإشعارات للمستخدم، دون إضاءة الشاشة بأكملها.

وتتمتع تقنية OLED بعدة مزايا مقارنة بشاشات LCD، لكن إحدى الميزات الرئيسية ظلت غير مستخدمة في أجهزة آيفون، وتتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لتقنية OLED في أنها لا تتطلب أي طاقة لعرض اللون الأسود.

ويشاع أن تحديث هاتف آيفون لهذا العام يتضمن بعض التغييرات الكبيرة في تقنية العرض الخاصة به.

ومع ذلك، يمكن أن تكون إحدى الميزات هي وظيفة التشغيل الدائم التي تم تقديمها في Apple Watch Series 6.

ووفقًا لما ذكره المسرب (ماكس وينباخ) Max Weinbach EverythingApplePro، قد يستخدم iPhone 13 ميزة الشاشة العاملة دائمًا.

وتعني هذه الميزة أن شاشة القفل تظل تعرض بعض العناصر المهمة، لكنها لن تضيء بالضرورة تمامًا بالطريقة نفسها التي تظهر بها النماذج الحالية.

وتظهر أيقونات الساعة والبطارية دائمًا على الشاشة، حتى إذا كانت الشاشة مقفلة، وتفعل ذلك بغض النظر عن حالة الإضاءة لبقية الشاشة.

ويتم عرض الإخطارات على شاشة القفل باستخدام شريط ورموز، مع ظهورها بشكل طبيعي عبر الشاشة، وذلك بالرغم من عدم إضاءة كل الشاشة.

وأعادت الشائعات المبكرة المحيطة بتشكيلة iPhone 13 إحياء فكرة الشاشة العاملة بمعدل التحديث 120 هرتز باستخدام تقنية العرض الموفرة للبطارية LTPO المهمة لمعدلات التحديث العالية.

ومن الممكن أيضًا أن توفر التقنية وظيفة الشاشة العاملة دائمًا عن طريق تقليل معدل التحديث لتوفير الطاقة، كما هو الحال مع Apple Watch.

وكانت هناك حتى الآن شائعات فقط حول استخدام التكنولوجيا في iPhone 13، مع وجود عدد قليل نسبيًا من التقارير حول ذلك، وقد تصبح مواصفات الجيل الداخلي أكثر وضوحًا مع اقتراب وقت الإطلاق.

وأظهر الفيديو أيضًا عناصر أخرى للتغييرات المحتملة للجهاز، بما في ذلك استخدام مصفوفة مغناطيسية أقوى لتقنية MagSafe، ووضع التصوير الفلكي المتغير تلقائيًا عندما تكتشف الكاميرا النجوم أو القمر.

ولم يلتزم الفيديو بجهاز آيفون فقط، حيث قال: إن علامات AirTags التي طال انتظارها سيتم إطلاقها في شهر مارس أو شهر أبريل.

ويبدو أن Apple Watch Series 7 لن تتضمن مراقبة الجلوكوز، حيث زعم تقرير في شهر يناير أن الميزة قادمة في الطريق، مما يوفر طريقة سهلة لتتبع قياسات السكر في الدم.

وتشمل الادعاءات السابقة الأخرى حول iPhone 13 استخدامه لمجموعة من أربع كاميرات مع LiDAR، ونتوء أصغر في الجهة الأمامية، وتصميم دون منفذ Lightning، وعودة Touch ID.