شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: "العلامة التجارية" سبب فشل مفاوضات آبل ونيسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت شركة آبل مع نيسان اليابانية للسيارات بشأن فكرة الشراكة لبناء سيارة كهربائية مستقلة، لكن المحادثات انتهت عندما لم تتمكن الشركات من الاتفاق على العلامة التجارية للسيارة، حسبما ذكر موقع Digital trends نقلا عن فايننشال تايمز.

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام فقط من انتهاء المحادثات بين شركة آبل وشركة هيونداي الكورية لصناعة السيارات (وشركتها الفرعية كيا) بشأن قضية مماثلة، مما يشير إلى أن شركة التكنولوجيا قد توقفت عن العمل في إيجاد شريك مناسب لتمكينها من دخول صناعة السيارات.

وقال أشخاص يزعمون أن لديهم معرفة بصفقة نيسان لصحيفة فاينانشيال تايمز، أن الاتصال كان "قصيرًا" وأن المحادثات فشلت في التقدم إلى مستويات الإدارة العليا "بعد الانقسامات حول العلامات التجارية" للسيارة.

وقالت المصادر إن شركة آبل أرادت تسمية السيارة باسمها الخاص، لكن يُقال إن شركة "نيسان" وجدت هذا غير مقبول، خشية أن يكون لها تأثير سلبي على صورتها الخاصة، حيث إنها ستنتج سيارات لشركة أخرى وتتصرف كمورد. من صانع أصلي.

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام فقط من انتهاء المحادثات بين شركة آبل وشركة هيونداي الكورية لصناعة السيارات (وشركتها التابعة لكيا) حول قضية مماثلة ، مما يشير إلى أن شركة التكنولوجيا قد توقفت عن العمل في إيجاد شريك مناسب لتمكينها من دخول صناعة السيارات.

قال الأشخاص الذين يزعمون أنهم على دراية بمشاركة نيسان لصحيفة فاينانشيال تايمز إن الاتصال كان "قصيرًا" وأن المحادثات فشلت في التقدم إلى مستويات الإدارة العليا "بعد الانقسامات حول العلامات التجارية" للسيارة.

قالت المصادر إن شركة آبل أرادت تسمية السيارة باسمها الخاص، لكن يُقال إن شركة نيسان وجدت هذا غير مقبول، خشية أن يكون لها تأثير سلبي على صورتها الخاصة، حيث إنها ستنتج سيارات لشركة أخرى وتتصرف كمورد أكثر من صانع أصلي.

وفي بيان لرويترز، رفض متحدث باسم نيسان تأكيد أو نفي أن الشركة كانت تجري مناقشات مع شركة آبل، واكتفى بالقول إنها "لا تجري محادثات مع شركة آبل حاليًا"، قبل أن يضيف أن "نيسان منفتحة دائمًا على استكشاف أوجه التعاون والشراكات لتسريع تحول الصناعة. "

ويعد دخول شركة Apple محادثات لمشروعها الخاص بسيارتها مع صانع سيارات آخر إلى جانب Hyundai لن تكون مفاجأة لأولئك الذين يتابعون القصة، حيث زعم تقرير حديث من منفذ Nikkei الإخباري الياباني أن شركة التكنولوجيا التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها تجري مناقشات مع ما يصل إلى ستة من مصنعي السيارات حول تطوير أول سيارتها على الإطلاق، رغم أنها لم تذكر الشركات.

والجدير بالذكر أن المصادر اقترحت أنه بدلاً من الملكية الشخصية، من المحتمل أن يتم استخدام السيارة التي ظهرت لأول مرة لشركة Apple في خدمات التوصيل و robotaxi المشابهة لتلك التي تم اختبارها بالفعل بواسطة متخصص المركبات الذاتية Waymo.

وعلى الرغم من أن شركة آبل قد أعطت القليل عن خططها لسيارة كهربائية مستقلة، ولكن العديد من عمليات التوظيف وعمليات التسريح والاستحواذ المتعلقة بالسيارات في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى التقارير الأخيرة المتعلقة بـ Hyundai و Nissan، تؤكد أنها تستكشف بجدية الفكرة.

يأتى ذلك فيما نقلت بعض تقارير عن خبراء الصناعة أنه من غير المحتمل أن نرى Apple Car على الطريق حتى عام 2028 على أقرب تقدير.