شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استراليا تكشف اقتراب جوجل وفيس بوك من الاتفاق على صفقات الدفع الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول أسترالي، إن شركتى جوجل وفيس بوك اقتربتا من إبرام "صفقات تجارية مهمة" لدفع المال لوسائل الإعلام الأسترالية مقابل الأخبار قبل أن تضع أستراليا قوانين هى الأولى من نوعها فى العالم من شأنها إجبار الشركات الرقمية العملاقة على تمويل الصحافة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فمن المقرر أن ينظر البرلمان فى مسودات القوانين يوم الثلاثاء بعد أن أوصت لجنة فى مجلس الشيوخ الأسبوع الماضى بعدم إجراء تغييرات على اللوائح المقترحة التى أدانتها جوجل وفيس بوك باعتبارها غير عملية.

وقال وزير الخزانة الأسترالى جوش فرايدنبرغ، أحد الوزراء المسؤولين عن التشريع، إنه أجرى مناقشات فى عطلة نهاية الأسبوع مع الرئيس التنفيذى لفيس بوك مارك زوكربيرج وساندار بيتشاى، الرئيس التنفيذى لشركة Alphabet Inc، وفرعها جوجل، كما تحدث "فرايدنبرغ" أيضًا مع مديرى وسائل الإعلام الإخبارية الأسترالية.

وقال: "لقد أحرزنا تقدمًا حقيقيًا، على ما أعتقد، خلال الـ 48 ساعة الماضية، وأعتقد أننا سنشهد بعض الصفقات التجارية المهمة التى يمكن أن تكون ذات فائدة حقيقية لمشهد الإعلام المحلى وستشهد مكافأة الصحفيين ماليًا على إنتاجهم المحتوى، كما ينبغى أن يكون، وهذا إصلاح رائد عالميًا".

وأضاف فريدنبرج "لم تتدخل أى دولة أخرى مثلما فعلنا، لقد كانت عملية صعبة، لا تزال مستمرة، لذا دعونا لا نتقدم على أنفسنا. لكن المناقشات حتى الآن كانت واعدة للغاية بالفعل"، وصرح فريدنبرج فى وقت لاحق أن صفقات هيئة الإذاعة الأسترالية كانت "قريبة جدًا"، فيما لم ترد جوجل وفيس بوك على الفور على طلبات التعليق.

وكثفت جوجل حملتها ضد القانون المقترح، وأخبرت لجنة مجلس الشيوخ التى فحصت المسودة أن النظام الأساسى من المحتمل أن يجعل محرك البحث الخاص به غير متاح فى أستراليا إذا تم تقديم ما يسمى بقانون مساومة وسائل الإعلام، فيما هدد موقع فيس بوك بمنع الأستراليين من مشاركة الأخبار إذا اضطرت المنصة لدفع ثمن الأخبار.

وفى حين أن الشركات الرقمية العملاقة قادرة على تحمل التكلفة المحتملة للدفع مقابل الأخبار الأسترالية التى ترتبط بها، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء السابقة الدولية التى يمكن أن تضعها أستراليا، وقد واجهت جوجل ضغوطًا من السلطات فى أماكن أخرى لدفع ثمن الأخبار، ففى الشهر الماضى، وقعت صفقة مع مجموعة من الناشرين الفرنسيين، مما مهد الطريق للشركة لتسديد مدفوعات حقوق النشر الرقمية.

وبموجب الاتفاقية، سوف تتفاوض جوجل على صفقات الترخيص الفردية مع الصحف، مع مدفوعات تستند إلى عوامل مثل المبلغ المنشور يوميًا وشهريًا على موقع الإنترنت، وفى أستراليا، يمكن للمنصات إجراء صفقات دفع مع شركات الإعلام قبل تشريع القانون، وسينشئ التشريع لجنة تحكيم لاتخاذ قرارات ملزمة بشأن الدفع فى الحالات التى يتعذر فيها على منصة وشركة إخبارية الاتفاق على سعر للأخبار.

وتقبل اللوحة عادةً إما عرض المنصة أو أفضل عرض للناشر، ونادرًا ما تحدد سعرًا بينهما، وهذا من شأنه أن يثنى كل من المنصات والشركات عن تقديم مطالب غير واقعية، فيما أعلنت جوجل قبل أسبوعين أنها بدأت فى دفع سبعة مواقع إخبارية أسترالية بموجب نموذجها الخاص، News Showcase، حيث تدفع جوجل للناشرين المشاركين لتقديم محتوى بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع لمستخدمى News Showcase من خلال النموذج الذى أطلقته فى أكتوبر.

وتوصلت جوجل إلى صفقات دفع مع أكثر من 450 منشورًا على مستوى العالم من خلال News Showcase، فيما يشكر أنصار موقف الحكومة الأسترالية القوانين المقترحة لإحضار جوجل إلى طاولة المفاوضات.