شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "نيسان موتورز" تنفى إجراء محادثات مع آبل بشأن مشروع السيارات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت شركة "نيسان موتورز" اليابانية اليوم الاثنين، إجراء محادثات مع شركة آبل فى الأشهر الأخيرة بشأن مشروعها الخاص بالسيارات الذكية، ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية عن المتحدثة باسم نيسان قولها لا نجري محادثات مع أبل حاليا ، إلا أنها أكدت أن نيسان منفتحة دائما على استكشاف أوجه التعاون والشراكات لتسريع تحول الصناعة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الشركتين أجرتا مناقشات على مستوى أولي في مشروع آبل السري، وأنها تعثرت بسبب إحجام نيسان عن أن تصبح مجمعا لسيارات تحمل علامة آبل التجارية، مضيفة أن المحادثات لم تتقدم إلى مستوى الإدارة العليا.



وقبل أيام أيضا، نفت شركتا "هيونداى موتور" الكورية الجنوبية، و"كيا" التابعة لها جزئيا ، إجراء محادثات مع آبل بشأن مشروع شراكة لصناعة سيارات ذاتية القيادة، ردا على تقارير بهذا الصدد كانت قد نشرت مؤخرا.

