ابتكار جهاز يحوّل بول رواد الفضاء إلى ماء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت ناسا أن مركبة الشحن الفضائية “سيجنوس” ستحمل إلى محطة الفضاء الدولية جهازا يحوّل بول الرواد إلى ماء.

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية أن من المقرر إطلاق المركبة التابعة لشركة Northrop Grumman من العاصمة الروسية موسكو يوم السبت 20 شباط، على أن تلتحم بمحطة الفضاء الدولية يوم الإثنين 22 من الشهر ذاته.

وتحمل مركبة الشحن “سيجنوس” إلى المحطة بضائع وزنها نحو 4 أطنان للتجارب العلمية ومعدات ومؤن ومواد ضرورية لرواد الفضاء، وفقا لوكالة “نوفوستي” الروسية.

ومن بين هذه المعدات، جهاز لإجراء تجارب لإنتاج الماء من البول على متن محطة الفضاء.

وأعلن متحدث باسم ناسا في اجتماع المجلس الاستشاري لوكالة الفضاء الأمريكية، في كانون الثاني الماضي، عن خطط لنقل مكونات الهواء على متن المركبة “سيجنوس” إلى المحطة الفضائية الدولية لتعويض النقص الحاصل بسبب تسرب الهواء، والحفاظ على مستوى الضغط اللازم عليها حتى يتم تصليح مكان التسرب، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.