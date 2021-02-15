تكنولوجيا: vivo تستعد للإعلان عن هاتف iQOO Neo 5 في مارس بمعالج Snapdragon 870

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة vivo مؤتمرها القادم خلال شهر مارس المقبل للإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Neo 5 الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 870.

قدمت شركة vivo هاتف iQOO 7 خلال شهر يناير الماضي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق هاتف iQOO Neo 5 الذي يستهدف الألعاب.

ويأتي هاتف iQOO Neo 5 بعد إصدار الشركة السابق iQOO Neo3 الذي جاء برقاقة معالج SD865، بينما تقدم Vivo هاتف iQOO Neo 5 في شهر مارس برقاقة معالج Snapdragon 870.

أيضاً يضم هاتف iQOO Neo 5 شاشة من سامسونج، كما يأتي بمعايير شحن سريعة بقدرة 88W، وشحن لاسلكي بقدرة 66W، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4400 mAh.

ومن المقرر أن تأتي الشاشة Super AMOLED بمعدل تحديث 120 Hz، كما تضم الشاشة مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف iQOO Neo5 يأتي بكاميرة خلفية مميزة بمستشعر Sony IMX598 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم macro أو عمق التصوير.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بتصميم من الألومنيوم مع سعر يتراوح من 464 دولار إلى 572 دولار، لذا نترقب الإعلان الرسمي في مارس لمزيد من التفاصيل.

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