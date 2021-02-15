آبل ستتباهى بهاتف 'آيفون' الجديد.. تسريبات تكشف خصائصه! (فيديو)

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" تجهز الجيل التالي من هواتف "آيفون" لكي تعمل شاشته بشكل دائم.

واستعانت "أبل" في هذا المجال بشاشة من نوع "إل تي بي أو" التي تعني "شاشات أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة"، الموفرة لبطاريات "آيفون" بتردد 120 هرتز.



وستقدم شاشات "آيفون" شاشة القفل بحيث تعمل من خلاله الشاشة لتقديم عدد من المعلومات دون أي إدخال بالإضافة إلى عدد من الإخطارات الهامة، تماما كما هي موجودة في بعض هواتف "أندرويد".

كما ستدخل "أبل" عدداً من التحسينات في كاميرا "آيفون"، التي ستكون فائقة الاتساع، وتقنية التصوير الفلكي التلقائي، والمتوقع أن تكون استثنائية عن باقي الطرازات في هواتف "آيفون".