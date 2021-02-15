علوم وتكنولوجيا

بالفيديو اول صورة من مسبار الامل لكوكب المريخ

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بغداد - ياسين صفوان - 1- تقارير تؤكد ان فيسبوك بصدد انتاج ساعة ذكية تعمل بنظام الاندرويد

2- تويتر ستقوم بتوسيع دائرة تصنيف الحسابات التابعة للحكومة من ضمنها ثلاث دول عربية.

3- خلال تجربة محدودة عبر الانترنيت كوكا كولا ستبيع المشروبات في زجاجات ورقية

4- تويتر ستقدم ميزة جديدة وهي غرفة محادثات صوتية جماعية على منصتها

5- عدد مستخدمي ساعة ابل وصل لاكثر من 100 مليون مستخدم

6- اول صورة من مسبار الامل لكوكب المريخ

7- تيك توك يصبح الراعي الرسمي لبطولة امم اوروبا لكرة القدم

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MO Nasa

MO Nasa

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