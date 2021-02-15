انت الان تتابع خبر بالفيديو اول صورة من مسبار الامل لكوكب المريخ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1- تقارير تؤكد ان فيسبوك بصدد انتاج ساعة ذكية تعمل بنظام الاندرويد
2- تويتر ستقوم بتوسيع دائرة تصنيف الحسابات التابعة للحكومة من ضمنها ثلاث دول عربية.
3- خلال تجربة محدودة عبر الانترنيت كوكا كولا ستبيع المشروبات في زجاجات ورقية
4- تويتر ستقدم ميزة جديدة وهي غرفة محادثات صوتية جماعية على منصتها
5- عدد مستخدمي ساعة ابل وصل لاكثر من 100 مليون مستخدم
6- اول صورة من مسبار الامل لكوكب المريخ
7- تيك توك يصبح الراعي الرسمي لبطولة امم اوروبا لكرة القدم