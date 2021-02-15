بالفيديو اول صورة من مسبار الامل لكوكب المريخ

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بغداد - ياسين صفوان - 1- تقارير تؤكد ان فيسبوك بصدد انتاج ساعة ذكية تعمل بنظام الاندرويد بغداد - ياسين صفوان - 1- تقارير تؤكد ان فيسبوك بصدد انتاج ساعة ذكية تعمل بنظام الاندرويد 2- تويتر ستقوم بتوسيع دائرة تصنيف الحسابات التابعة للحكومة من ضمنها ثلاث دول عربية. 3- خلال تجربة محدودة عبر الانترنيت كوكا كولا ستبيع المشروبات في زجاجات ورقية 4- تويتر ستقدم ميزة جديدة وهي غرفة محادثات صوتية جماعية على منصتها 5- عدد مستخدمي ساعة ابل وصل لاكثر من 100 مليون مستخدم 6- اول صورة من مسبار الامل لكوكب المريخ 7- تيك توك يصبح الراعي الرسمي لبطولة امم اوروبا لكرة القدم