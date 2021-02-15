اختراق محرك البحث الروسي الشهير yandex

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

لطالما تمتع المتصفح الروسي ياندكس “Yandex” ، بدرجة كبيرة من الحماية ولكن كشف محرك البحث الروسي، مزود خدمة البريد الإلكتروني ورحلات النقل التشاركي ”ياندكس“، عن حدوث اختراق للبيانات وتسريب بيانات آلاف العملاء.

وذكرت الشركة أنه تم اختراق 4887 حساب بريد إلكتروني فيما اتهمت موظفا بتوفير وصول غير مصرح به إلى بريد المستخدمين لتحقيق مكاسب شخصية.

وقالت الشركة في بيان إن الموظف كان واحدا من ثلاثة مسؤولي نظام يتمتعون بحقوق الوصول اللازمة لتقديم الدعم الفني للخدمة.

وأوضحت أن الخرق الأمني تم تحديده أثناء تدقيق روتيني لأنظمتها من فريقها الأمني، ولا يوجد دليل على أن تفاصيل الدفع الخاصة بالمستخدم قد تم اختراقها أثناء الحادث، وأبلغت مالكي البريد المتضررين بتغيير كلمات المرور.

وقالت ياندكس: ”نجري تحقيقا داخليا شاملا في الحادث، كما نجري تغييرات على إجراءات الوصول الإداري، ويساعد هذا في تقليل احتمالية قيام الأفراد بالمساس بأمان بيانات المستخدم في المستقبل“.