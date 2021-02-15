تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد على دعم سلسلة P50 بنظام تصوير متطور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على أن هواوي تقدم سلسلة P50 خلال الفترة القادمة بنظام تصوير فائق.

تستعد شركة هواوي لكشف النقاب عن جيل جديد من سلسلة هواتف P، ولقد شغلت سلسلة P50 العديد من التسريبات مؤخراً، وفي أحدث التقارير التي نشرت على Weibo، كُشِف عن خطط هواوي لدعم هواتف P50 بنظام تصوير يجمع أفضل المميزات، كما تجري الشركة تغييرات كبيرة على تصميم وحدة الكاميرة.

ولقد جاءت أحدث التسريبات عبر صفحة @ChanganDigitalKing، حيث أشار إلى أن هواوي تستمر في إستخدام تقنية Leica في سلسلة P50، كما تأتي الكاميرة الخلفية بتصميم جديد ومميزات أكثر.

أيضاً من المتوقع أن تقدم هواوي تصميم جديد للكاميرة الخلفية يختلف عن التصميم الرأسي في وحدة مستطيلة الذي قدم في أغلب الإصدارات الأخيرة من الهواتف الذكية.

ولقد نشرت صفحة @onleaks تسريبات توضح أن هاتف P50 يأتي بشاشة مميزة بتصميم منحني waterfall بحجم 6.6 إنش، كما يتميز الهاتف بقياسات 159 في 73مم، بينما يأتي هاتف P50 Pro بنفس ملامح تصميم الإصدار السابق مع شاشة منحنية، وإطارات نحيفة، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب يتوسط الشاشة.

كما تتوافق قياسات الإصدار الجديد مع إصدار الشركة السابق P30 Pro، بينما تتوافق إعدادات الكاميرة الخلفية مع الكاميرة الثلاثية المميزة لهاتف Mate 40، حيث تضم سلسلة الهواتف القادمة مستشعر رئيسي جديد مع كاميرة بزوايا عرض واسعة.

ولقد أشارت تسريبات جاءت عبر صفحة @rodent950 إلى أن هواوي ستقدم ثلاثة إصدارات في السلسلة القادمة، حيث يأتي الإصدار الأصغر P50 بحجم 6.2 إنش، بينما يتميز الإصدار الأعلى P50 Pro بحجم 6.6 إنش، ويأتي هاتف P50 Pro Plus بحجم شاشة 6.8 إنش.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن تؤكد على أن هواوي تقدم سلسلة P50 سماعات قياسية تختلف عن تقنية الصوتيات التي قدمت في سلسلة P40 السابقة لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن الإصدارات الجديدة في الإعلان الرسمي المرتقب.

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