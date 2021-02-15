شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية حذف صفحة فى الـ Word بدون إلغاء النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تعمل على مشروع بحثى أو خطة محددة، يجب أن تلتزم بعدد من الصفحات، وفى حال تريد أن تستغنى عن صفحة من صفحات الـ Wordدون أن تلغى النص الذى يوجد بها، فيمكنك القيام بذلك ببساطة، وفقا لما ذكره موقع "business insider"، الذى يقدم كيفية حذف صفحة في Microsoft Word عن طريق تغيير حجم الخط.

1. ستحتاج للبدء إلى تشغيل ميزة إظهار التنسيق، ويتيح لك هذا الإعداد عرض فواصل الفقرات وقيم التنسيق الأخرى في المستند.

2. لتشغيل "إظهار التنسيق"، اضغط فوق رمز الفقرة في علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" بشريط الأدوات، إذا لم تكن معتادًا على العمل على الـ Word، فابحث عن رمز يشبه الحرف الكبير P.

3. بمجرد تشغيل "إظهار التنسيق"، سيتم تمثيل فواصل الفقرات والمسافات بشكل مرئي في المستند، ابحث عن أي علامات على الصفحة الفارغة، ثم قم بتمييزها بالماوس.

4. في شريط الأدوات، افتح قائمة حجم الخط وقم بتغيير حجمها إلى أصغر قيمة ممكنة، وإذا ضغطت على رقم حجم الخط نفسه، يمكنك كتابة الحجم يدويًا، حاول كتابة الرقم المناسب للخط الذى تريده ليقلص عدد الصفحات.

5. ستصبح علامات التنسيق الآن صغيرة بما يكفي لتختفي صفحة كاملة، إذا لم يكن ذلك كافيًا، فيمكنك إجراء تعديلات على الصفحة التي تحتوي على نص بالفعل.