شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن برنامج مايكروسوفت ضد الفيروسات Microsoft Defender والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تُحدث جهاز الكمبيوتر بك إلى Windows 10، ستلاحظ وجود برنامج يسمى Microsoft Defender Antivirus، هذا البرنامج هو مبادرة جديدة لشركة مايكروسوفت ضد الفيروسات، ونرصد إليك المعلومات الداخلية حول ماهية البرنامج، وكيفية التأكد من تمكينه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وكيفية تغيير إعداداته.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يعد برنامج Microsoft Defender Antivirus، المعروف سابقًا باسم Windows Defender، هو برنامج حماية من الفيروسات مضمن مع Windows 10، وبخلاف برامج مكافحة الفيروسات الأخرى مثل McAfee، فإن Microsoft Defender مجاني ولا يتطلب أي تثبيت إضافي.

تتضمن ميزات Microsoft Defender النسخ الاحتياطي التلقائي للملفات إلى OneDrive، وإعدادات رقابة أبوية موسعة، وإلغاء أي حاجة لكلمات المرور، والتي تم استبدالها بتقنية التعرف على الوجوه وبصمات الأصابع.

كيفية التأكد من تشغيل Microsoft Defender

يتم تمكين Microsoft Defender تلقائيًا في Windows 10، ولكن إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك مرتبطًا بمجموعة أو مؤسسة، فقد تحتاج إلى التحقق مرة أخرى من تمكين Microsoft Defender بالفعل على جهازك.

1. اضغط فوق الزر "ابدأ" على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز.

2. اكتب "سياسة المجموعة" في شريط البحث.

3. اضغط فوق "تحرير سياسة المجموعة".

4. اضغط فوق "تكوين الكمبيوتر" ، ثم اضغط فوق "قوالب إدارية".

5. اضغط فوق "مكونات ويندوز" ، ثم اضغط فوق "Windows Defender Antivirus".

6. قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل القائمة وابحث عن "Turn off Windows Defender Antivirus"، اضغط فوق "معطل" أو "غير مهيأ" حسب ما يظهر على حسابك.

7. اضغط على "تطبيق"، ثم اضغط على "موافق".

كيفية تغيير إعدادات Microsoft Defender

يمكنك تغيير إعدادات Microsoft Defender من قائمة ابدأ.

1. اضغط فوق الزر ابدأ.

2. اكتب "Defender" في شريط البحث.

3. اضغط فوق "الحماية من الفيروسات والمخاطر".