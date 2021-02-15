شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز جديد قابل للارتداء يحول الجسم إلى بطارية بيولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور فريق من العلماء جهازًا جديدًا يمكن وضعه على الجسم لتحويله إلى بطارية بيولوجية، والذى يستمد فكرته من فيلم "The Matrix"، حيث يتصل الجهاز القابل للتمدد بالجلد مثل حلقة توضع على الإصبع، وتسحب حرارة المستخدم الطبيعية لتحويلها إلى كهرباء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على الرغم من أن الفيلم يُظهر روبوتات تحصد الطاقة العضوية من البشر، إلا أن الأبحاث في جامعة كولورادو (CU) تولد فقط حوالي فولت واحد من الطاقة من كل سنتيمتر مربع من مساحة الجلد.

ويأمل الفريق البحثى، تطوير التكنولوجيا إلى حجم سوار المعصم الرياضي الذي يمكنه إنتاج حوالي خمسة فولت من الكهرباء، مما يسمح لك بتشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى القابلة للارتداء أثناء التنقل.

قال جيان ليانج شياو، كبير الباحثين في الدراسة وأستاذ مشارك في قسم بول إم رادي للهندسة الميكانيكية في جامعة كولورادو بولدر: "كلما استخدمت بطارية أي إن كان نوعها، فإنك تستنفد هذه البطارية وستحتاج في النهاية إلى استبدالها أو شحنها، لكن الشيء الجميل في جهازنا الحراري هو أنه يمكنك ارتدائه، ويوفر لك طاقة ثابتة."

ويحتوي الجهاز الجديد القابل للارتداء على مادة قابلة للتمدد مصنوعة من مادة البولي إيمين، وهي مزودة بعدد كهربائي حراري رقيق متصل بأسلاك معدنية سائلة.

وقال الباحثون في بيان، إن المنتج النهائي ما بين سوار بلاستيكي ولوحة أم مصغرة للكمبيوتر أو ربما خاتم ماسي فني.

قال شياو: "تصميمنا يجعل النظام بأكمله قابلاً للتمدد دون إحداث ضغط كبير على المواد الكهروحرارية، والتي يمكن أن تكون هشة"، مضيفا "المولدات الكهروحرارية على اتصال وثيق بجسم الإنسان، ويمكنها استخدام الحرارة التي عادة ما تتبدد في البيئة".