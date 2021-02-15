مايكروسوفت تطلق نسخة جديدة من Office بدون اشتراك

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قد تكون الاشتراكات مثالية لخدمات معينة مثل Netflix، مع التدفق المستمر للمحتوى الجديد ، ولكن لمجموعة من الأدوات مثل Microsoft Office، فإن الدفع كل شهر لا يناسب الجميع ، خاصةً إذا كان كل ما يريدونه هو الوصول إلى معالج الكلمات وجدول البيانات.

ولحسن الحظ ، سيتم إصدار نسخة جديدة من Microsoft Office، بدون إشتراك، في النصف الثاني من عام 2021.

وبحسب موقع pcmag.com، فإنه من الواضح أن الذين يرغبون فقط في شراء نسخة مباشرة واستخدامها لسنوات قادمة ما زالوا يستخدمون Office 2019 ، الذي تم إصداره مرة أخرى في عام 2018.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان سيتم استبدال عام 2019 ، ولكن كما تم رصده بواسطة Windows Central ، أكدت Microsoft في منشور إخباري من قبل فريق Exchange أن "Microsoft Office سيشهد أيضًا إصدارًا دائمًا جديدًا لكل من Windows و Mac ، في النصف الثاني من عام 2021 ".

وحتى الآن لا توجد تفاصيل بخصوص هذا الإصدار الجديد، ولكن من المحتمل أنه قد ينتهي به الأمر باسم Office 2022، ويبدو أيضًا أنه من المحتمل أن نرى إصدارات البيع بالتجزئة النموذجية للمنزل والأعمال مرة أخرى، كما قدمت Microsoft سابقًا إصدارات Enterprise و Education بسعر محدد ، ولكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان الوباء والزيادة الهائلة في التعلم عن بُعد تؤثر على خيارات الترخيص الدائمة .