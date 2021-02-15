شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟..أبرز الاختلافات بين ساعتى آبل الذكية Watch Series 4 وWatch SE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة آبل هذا العام ساعتها الذكية أبل Watch SE، والتى تعتبر هى خيار جديد تمامًا للساعة الذكية بأسعار معقولة من شركة أبل العملاقة، وفيما يلى نعرض مقارنة بين Watch Series 4 مع ساعة أبل Watch SE كما يلى:

Apple Watch SE

- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.

- شاشة OLED Retina‏ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع.

- شاشة من زجاج Ion-X.

- موديلات GPS.

- شريحة S5 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائى النواة ببنية 64‎-bit وشريحة W3 اللاسلكية.

- التاج الرقمى Digital Crown مع ردود فعل لمسية.

- مستشعر بصرى لنبض القلب.

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.

- طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط.

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

- Wi-Fi وBluetooth 5.0‏.

- GPS/GNSS وبوصلة ومقياس ارتفاع قيد التشغيل دائماً.

- مكبر صوت 50% أقوى وميكروفون مدمج.

- سعة 32GB.

Apple Watch Series 4

- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.

- شاشة OLED Retina‏ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع.

- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل.

- موديلات GPS.

- شريحة S4 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية 64‎-bit وشريحة W3 اللاسلكية.

- التاج الرقمي Digital Crown مع ردود فعل لمسية.

- مستشعر بصري لنبض القلب من الجيل الثاني.

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.

- طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط.

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

- Wi-Fi وBluetooth 5.0‏.

- GPS/GNSS ومقياس ارتفاع بارورمتري.

- مكبر صوت 50 % أقوى وميكروفون مدمج.

- سعة 16GB.