الإمارات تنشر الصورة الأولى من مسبار المريخ

دبي - يزن راشد - أعلنت وكالة الفضاء الوطنية الإماراتية اليوم الأحد أن مسبار الأمل الإماراتي أعاد صورته الأولى للمريخ بعد أيام من دخول المركبة الفضائية بنجاح مدار الكوكب الأحمر.

ودخلت المركبة الفضائية في مدار حول الكوكب الأحمر يوم الثلاثاء، مما جعل الإمارات الدولة العربية الأولى في التاريخ التي لها وجود علمي في الجار القريب للأرض.

وقالت وكالة الفضاء الوطنية الإماراتية في بيان: إن الصورة التقطت أكبر بركان في المجموعة الشمسية، Olympus Mons، وهو يخرج في ضوء شمس الصباح الباكر.

وأضافت في بيان أن الصورة التقطت من ارتفاع 24700 كيلومتر (15300 ميل) فوق سطح المريخ يوم الأربعاء بعد يوم من دخول المسبار مدار المريخ.

ونشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، الصورة عبر إرسال أول صورة للمريخ بعدسة "مسبار الأمل ".. بشرى خير، وفرحة جديدة.. ولحظة فارقة في تاريخنا، تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء.. إن شاء الله تسهم هذه المهمة في فتح آفاق جديدة في عملية اكتشاف الكوكب الأحمر تعود بالخير على البشرية والعلم والمستقبل.

وكتب: إرسال الصورة الأولى للمريخ بعدسة مسبار الأمل لحظة فارقة في تاريخنا تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء، وتساهم هذه المهمة في فتح آفاق جديدة في عملية اكتشاف الكوكب الأحمر تعود بالخير على البشرية والعلم والمستقبل.

كما نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، الصورة



وكتب: الصورة الأولى للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ من ارتفاع ٢٥ ألف كيلومتر عن سطح الكوكب الأحمر.

وتم تصميم المهمة للكشف عن أسرار طقس المريخ، لكن الإمارات العربية المتحدة تريد أيضًا أن تكون مصدر إلهام لشباب المنطقة.

وأصبح مسبار الأمل الأول من ثلاث مركبات فضائية تصل إلى الكوكب الأحمر هذا الشهر بعد أن أطلقت الصين والولايات المتحدة أيضًا بعثات في شهر يوليو، مستغلة فترة كانت الأرض والمريخ أقرب.

كما تم توقيت مشروع دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال بالذكرى الخمسين لتوحيد الإمارات السبع في الدولة.

وتتجلى أهداف المهمة في بناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية.

بالإضافة إلى التأسيس لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة، وتعزيز التنويع، وتشجيع الابتكار، والارتقاء بمكانة الإمارات في سباق الفضاء لتوسيع نطاق الفوائد.

كما تهدف المهمة إلى تعزيز جهود الإمارات في مجال الاكتشافات العلمية، وإقامة شراكات دولية في قطاع الفضاء لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة.