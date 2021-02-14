شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: The Medium .. هذا ما يحتاجه جهاز الكمبيوتر لتشغيل اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد لعبة The Medium التى تأتى من تطوير Bloober Team، هى أحدث لعبة رعب ومغامرة تصل إلى الأسواق، حيث إن اللعبة متاحة فقط على Microsoft Windows على أجهزة الكمبيوتر الشخصية ووحدات تحكم Xbox Series X | S وتتميز بطلة الرواية الأنثوية ماريان، وهى وسيطة، وعلى هذا النحو، يمكنها رؤية الحقائق المزدوجة للعالم الحقيقى والروح.

كما يمكنها أيضًا الخروج من جسدها إذا أرادت، تمامًا فى عالم الأرواح، والذى يُطلق عليه، فى اللغة المتوسطة، تجربة الخروج من الجسد، وتساعد هذه القدرة على عرض الواقعين فى حل ألغاز منتجع عمال نيوا، وهو مبنى مهجور قررت ماريان التحقيق فيه بعد تلقى مكالمة غامضة من رجل يدعى توماس يدرك قدرتها الخاصة كوسيط ويسألها لمقابلته فى المبنى المذكور.

ولعل الميزة الأكثر خصوصية فى اللعبة هى أسلوب اللعب الواقعى المزدوج الحاصل على براءة اختراع، ويتيح لك عرض كلا الواقعين فى وقت واحد من خلال الشاشة المنقسمة، ولا يمكن لعب اللعبة إلا بصيغة الغائب، وفيما يلى نعرض متطلبات النظام لتشغيل اللعبة على جهاز الكمبيوتر:

الحد الأدنى لمتطلبات النظام:

لتكون قادرًا فقط على لعب اللعبة على جهاز الكمبيوتر، فأنت بحاجة إلى:

- معالج Intel Core i5-6600 أو AMD Ryzen 5 2500X.

- نظام تشغيل Windows 10 64 بت.

- ذاكرة وصول عشوائى 8 جيجابايت.

- كارت شاشة: Nvidia GeForce GTX 1650 Super أو GTX 1060 أو AMD Radeon R9.

-إصدار DirectX 11.

- بطاقة صوت متوافقة مع DirectX.

- ذاكرة داخلية 55 جيجابايت.

متطلبات النظام المستحسنة

متطلبات الكمبيوتر الموصى بها هي:

- معالج Intel Core i5-9600 أو AMD Ryzen 7 3700X.

- نظام تشغيل Windows 10 إصدار 64 بت.

- ذاكرة وصول عشوائى 16 جيجابايت.

- كارت شاشة: 1080p Nvidia GeForce GTX 1660 Super أو AMD Radeon RX 5600XT أو 4K Nvidia GeForce RTX 2080 أو RTX 3060 Ti/ Radeon RX 6800.

- -إصدار DirectX 12.

- بطاقة صوت متوافقة مع DirectX.

- ذاكرة داخلية 55 جيجابايت.