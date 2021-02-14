شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك استعادة سجل دردشة واتس آب الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لمستخدمي واتس آب تحديد كيفية عمل نسخة احتياطية من محادثاتهم، حيث يوفر تطبيق المراسلة الفورية عدة خيارات: يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا، وبالنسبة لأولئك الذين يختارون يوميًا، يتم حفظ محادثاتهم كل يوم، وعلاوة على ذلك، يمكن نقل بيانات واتس آب إلى هاتف جديد عن طريق استعادتها من Google Drive أو نسخة احتياطية محلية.

وللحصول على نسخة احتياطية ناجحة من Google Drive ، يجب عليك استخدام نفس رقم الهاتف وحساب جوجل المستخدم لإنشاء النسخة الاحتياطية، ويمكن اتباع الخطوات أدناه لاستعادة سجل دردشة واتس آب:

- قم بإلغاء تثبيت واتس آب وإعادة تثبيته من جديد.

- افتح واتس آب وتحقق من رقمك.

- عند المطالبة، انقر فوق خيار "استعادة" لاستعادة الدردشات والوسائط من Google Drive.

- بعد ذلك اضغط فوق "التالي"، حيث سيتم الآن عرض محادثاتك بمجرد اكتمال التهيئة.

- في النهاية، سيبدأ واتس آب في استعادة ملفات الوسائط الخاصة بك بعد استعادة محادثاتك.

- لاستخدام نسخة احتياطية محلية، تحتاج إلى نقل الملفات إلى الهاتف الجديد باستخدام جهاز كمبيوتر أو مستكشف الملفات أو بطاقة SD.

أين يتم تخزين نسخة واتس آب الاحتياطية؟

يتم حفظ النسخ الاحتياطية المحلية كملفات قاعدة بيانات مشفرة في هاتفك في مساحة تخزين الجهاز ضمن واتس آب> قواعد البيانات.

كيفية نقل محفوظات دردشة واتس آب؟

لنسخ الدردشات احتياطيًا على هواتفك القديمة، يجب عليك الانتقال إلى إعدادات واتس آب> الدردشات> النسخ الاحتياطي للدردشة، وهناك، ستجد زر "النسخ الاحتياطي" الأخضر، فقط اضغط على الزر لعمل نسخة احتياطية من محادثاتك محليًا على هاتفك، وستجد ملف النسخ الاحتياطي في التخزين المحلي واتس آب> قواعد البيانات.

ما هي مدة تخزين رسائل واتس آب المحذوفة؟

لا يتم تخزين الرسائل على خوادم واتس آب، حيث يتم حذف جميع محادثاتك من خوادم واتس آب بمجرد تسليم رسائلك، وفي حالة عدم تسليم رسالتك، سيبقى واتس آب كما هو لمدة 30 يومًا وسيوصلها إذا تم توصيل واتس آب الخاص بالمستلم.