شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف أيفون القابل للطى سيدعم استخدام "قلم أبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تختبر حاليا شاشات قابلة للطي لجهاز أيفون محتمل قابل للانحناء، ويبدو أن نطاق العمل الذى تقوم به أبل حاليا هو فقط تطوير شاشة قابلة للطي، ولم تضع الشركة خططًا لإطلاق جهاز فعلي حتى الآن، ومع ذلك، يبدو أن جهاز أيفون القابل للطي أمر محتمل للغاية، نظرًا لأنه من المتوقع أن تكون الهواتف الذكية القابلة للطي الفئة الأسرع نموًا من الهواتف الرائدة في السنوات القادمة، ومن المتوقع أن يكون لدى كل مصنع رئيسي فئة قابلة للانحناء بحلول عام 2025.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فمن الواضح أن شركة آبل قد طورت نماذج أولية تشبه الكتاب، مما يشير إلى أن الجهاز سيكون أكثر من منافس Galaxy Z Flip، كما تشير تسريبات أخرى أن أيفون القابل للطي سيستهدف المستخدمين الشباب، وبحسب ما ورد ناقش عملاق كوبرتينو أحجامًا متعددة، بما في ذلك حجم مطابق تقريبًا لجهاز أيفون 12 Pro Max عند الكشف عنه.

ويبدو أن أيفون القابل للطي سيكون هجينًا للهاتف والكمبيوتر اللوحي، فنقلاً عن شركة التحليلات Omdia ، تقول التقارير أن جهاز أيفون القابل للطي سيحتوي على شاشة OLED تتراوح ما بين 7.3 و 7.6 بوصة، والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن التقرير يزعم أيضًا أن الهاتف سيدعم القلم.

لكن ينبغي ملاحظة أن Apple Pencil غير متوافق مع أي أيفون حاليًا، ومع ذلك، تشير توقعات عام 2019 من بنك الاستثمار UBS وتغريدة من أحد المسربين على تويتر إلى أن أول جهاز قابل للطي من أبل سيكون في الواقع جهاز iPad القابل للطي، ويشاع أيضًا أن Samsung Galaxy Z Fold 3 القادم متوافق مع قلم رقمي، وبما أن أبل من المحتمل أن تشتري شاشات لهاتفها القابل للطي من Samsung ، فلا ينبغي استبعاد تكامل القلم.