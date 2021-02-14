شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس Robinhood: قصور بشرح موقفنا فى وقف تداول جيم ستوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فلاد تينيف الرئيس التنفيذي لشركة Robinhood، التطبيق التجاري الشهير لدى المستثمرين الشباب، إن التطبيق كان من الممكن أن يشرح بشكل أفضل سبب تقييده لشراء الأسهم التي تم بيعها على المكشوف بشكل كبير والتي تم التقاطها في جنون التداول الذي يغذي وسائل التواصل الاجتماعي حول GameStop Corp.

وقال الرئيس التنفيذي فلاد تينيف، في برنامج All-In Podcast ، الذي كان من بين مضيفيه Chamath Palihapitiya ، الذي انتقد بشدة Robinhood بسبب قيود التداول.

وجاءت تصريحات تينيف قبل شهادته المقررة في 18 فبراير من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي حول الاضطرابات التجارية ودور Robinhood فيها، كما سيدلي بشهادته المديرون التنفيذيون لشركة Citadel Securities و Melvin Capital و Reddit.

وأثارت شركة Robinhood غضب العديد من عملائها عندما قامت في 28 يناير بتقييد شراء 13% سهماً تم بيعها على المكشوف بشكل كبير والتي كانت مدفوعة إلى مستويات قياسية، بما في ذلك GameStop، التي ارتفعت أسهمها بأكثر من 1600.

ترجع هذه التحركات جزئيًا إلى قيام مستثمري التجزئة بالتنسيق على مواقع مثل WallStreetBets من Reddit لدفع الأسعار إلى الأعلى وإجبار صناديق التحوط مثل Melvin على التخلص من مراكزهم الهبوطية، كما قام العديد من الوسطاء الآخرين بتقييد التداول في الأسهم.

قال تينيف إن القيود كانت ضرورية بسبب الزيادة الكبيرة في متطلبات الإيداع من قبل منظم ما بعد التجارة، ولكن لم يتم توضيح ذلك في رسائل البريد الإلكتروني الآلية المرسلة إلى عملاء Robinhood في وقت مبكر من يوم 28 يناير.

قال: "بمجرد أن خرجت هذه الرسائل الإلكترونية، بدأت نظريات المؤامرة في الظهور، لذلك كان هاتفي ينفجر، كيف يمكنك القيام بذلك، كيف يمكنك أن تكون إلى جانب صناديق التحوط ".

وقال لاحقًا: "ربما كان بإمكاننا تقديم مزيد من التفاصيل في هذا الصدد من خلال البصيرة التي ربما يعتقد العملاء أن صندوق التحوط قد أجبرنا على القيام بذلك".