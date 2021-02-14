شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Vivendi تخطط لتوزيع 60% من رأس مال UMG على المساهمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت Vivendi إنها تخطط لتوزيع 60% من رأس مال Universal Music على المستثمرين، رهنا بموافقة المساهمين، وتهدف إلى إدراج أصولها الأكثر قيمة، وهي موطن لمطربين مثل ليدي جاجا وتايلور سويفت، بحلول نهاية العام وفقا لما نقلته رويترز.

وفيفيندي "المعروفة سابقا باسم فيفندي يونيفرسال" هي شركة أم فرنسية مختصة في مجال الموسيقى والتلفزيون والسينما والنشر والاتصالات السلكية واللاسلكية والانترنت وألعاب الفيديو، يقع مقرها الرئيسي في باريس.

وتمثل خطة إدراج Universal جزءًا من عملية أطلقها الملياردير الفرنسي الأكبر فيفيندي فينسينت بولور للاستفادة من إحياء صناعة الموسيقى.

وقال فيفندي في بيان: "كان المساهمون المؤسسيون البارزون في فيفيندي يضغطون لعدد من السنوات من أجل تقسيم أو توزيع مجموعة يونيفرسال ميوزيك (UMG) لتقليل خصم تكتل فيفيندي"، وقالت المجموعة الفرنسية إن التوزيع سيأخذ شكل أرباح خاصة.

وسوف تتقدم شركة UMG ، وهي شركة قابضة يجري تأسيسها حاليًا في هولندا ، بطلب إدراج في Euronext في أمستردام.

وقال فيفيندي إن الصفقة تلقت استجابة إيجابية من الكونسورتيوم الذي تقوده مجموعة التكنولوجيا الصينية Tencent، التي تسيطر الآن على 20% من UMG، بعد أن اشترت الحصة على موجتين متتاليتين قدرت قيمة UMG بنحو 30 مليار يورو (36.35 مليار دولار).

وقالت فيفيندي إنها ستعقد اجتماعا استثنائيا للمساهمين في 29 مارس لتعديل اللوائح الداخلية للشركة وجعل التوزيع ممكنا.

بالإضافة إلى ذلك، ستقترح Vivendi توزيع أرباح بقيمة 0.60 يورو للسهم عن سنتها المالية 2020 في اجتماع المساهمين المقرر عقده في 22 يونيو.