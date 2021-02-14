شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تطبيق Bumble ومن هي مؤسسته الشابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الضجيج حول Bumble، وهو تطبيق مصمم لمنافسة أمثال Tinder وGrindr، حيث تصدر التطبيق الأخبار هذا الأسبوع لأسباب مثيرة للإعجاب، إذ تم الإعلان عن Bumble في البورصة، وجعلت رئيسة الشركة ويتني وولف هيرد البالغة من العمر 31 عامًا أصغر مليارديرة، لكن كيف فعلت ذلك؟ وما هو Bumble؟

ما هوBumble ؟

Bumble هو تطبيق مواعدة شائع بين الشباب، لكن ربما قد تفكر في ما يجعلها مميزة جدًا في عالم فيه تطبيقات شهيرة مثل Tinder و Hinge و Grindr والمزيد، لكن Bumble كان دائمًا يتمتع بـبعض المميزات.

من هي مؤسسة Bumble ويتني وولف هيرد؟

أطلقت "وولف هيرد" البالغة من العمر 31 عامًا، تطبيق Bumble في تكساس عام 2014، بدعم من الملياردير الروسي أندريه أندرييف، مؤسس موقع Badoo الأوروبي للمواعدة عبر الإنترنت، وقد وُلدت وولف هيرد في مدينة سالت ليك، وتزوجت من وريث النفط مايكل هيرد في عام 2017 ، ورحب الزوجان بطفلهما الأول معًا في عام 2019.

في حياتها المهنية، كانت لديها خبرة سابقة في عالم التطبيقات، حيث كانت أحد مؤسسي Tinder حتى تركت الشركة، بدعوى التحرش الجنسي، وقد أنكرت شركة Match Group Inc الأم لـ Tinder هذه الادعاءات، وذكرت بي بي سي أنهم دفعوا حوالي مليون دولار (حوالي 722 ألف جنيه إسترليني) لتسوية القضية.

وفي رسالة نُشرت قبل نشر Bumble للجمهور، كتبت وولف هيرد: "لقد اختبرت بشكل مباشر كيف تؤثر العلاقات غير المتكافئة سلبًا على جميع مجالات الحياة" وأردت تغيير هذا، "إعطاء النساء مزيدًا من القوة على نوع التفاعل الذي يعانين منه، عبر الإنترنت أثبت أنه ضربة رئيسية"، حيث ارتفعت قيمة الشركة بشكل صاروخي.

ما هي قيمة تطبيق المواعدة Bumble؟

قامت السيدة وولف هيرد بطرح الشركة للاكتتاب العام الأسبوع الماضي، مما جعلها أصغر رئيسة تقوم بذلك، وقد ظهرت الأسهم في الشركة لأول مرة عند 43 دولارًا لكل سهم، مما قيمته بأكثر من 8 مليارات دولار، لكن في افتتاح التداول يوم الخميس، 11 فبراير، قفزت الأسهم إلى أكثر من 76 دولارًا للقطعة الواحدة، مما جعل قيمة الشركة أكثر من 13 مليار دولار.