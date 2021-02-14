شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مورجان ستانلى تضيف بتكوين إلى قائمة الرهانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس الذراع الاستثمارية لمورجان ستانلي إمكانية إضافة العملة الرقمية بيتكوين إلى قائمة الرهانات المحتملة، وفقا لما نقلته بلومبرج.

وأضاف التقرير أن Counterpoint Global ، الذراع الاستثماري لـ Morgan Stanley Investment Management بقيمة 150 مليار دولار، تستكشف ما إذا كانت العملة المشفرة ستكون خيارًا مناسبًا لمستثمريها.

كانت بتكوين قد ارتفعت من جديد، بعدما أعلن الملياردير التقني مؤسس تسلا إيلون ماسك الاسبوع الماضي، إن الشركة ستقبل قريبًا ثمن سياراتها الكهربائية بالعملة الافتراضية، وكشفت أنها اشترت بالفعل ما قيمته 1.5 مليار دولار

وبتكوين هي العملة المشفرة الأصلية والأكثر شهرة وقد بدأ تداولها في عام 2009.

وتم إنشاؤها بواسطة "ساتوشي ناكاموتو" وهي عملة غير مسيطر عليها من السلطات المالية المركزية مثل الحكومات والبنوك والبنوك المركزية، وتنقل مباشرة بين المستخدمين عبر الإنترنت دون أي وسطاء.

ويعتمد Bitcoin على تقنية blockchain ويتم تأمينها بواسطة تشفير متقدم يوفر للمستخدمين درجة من إخفاء الهوية.

ونظرًا لعدم وجود سلطة مركزية تحكم العرض، تعتمد قيمة بتكوين على ثقة الناس بها، وحتى الآن تم استخدامها بشكل أساسي للمضاربة من قبل المتداولين الماليين بدلاً من التجارة والمدفوعات في العالم الحقيقي.