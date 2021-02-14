مورغان ستانلي تخطط للاسثمار في “بيتكوين” بـ150 مليار دولار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 14 - فبراير - 2021 9:43 مساءً

يبدو أن ارتفاع القيمة المالية للعملة الرقمية المشفرة “بيتكوين” بدأت بجذب المستثمرين بشكل أكبر ، حيث تدرس شركة مورغان ستانلي، الاستثمار في العملة الرقمية بيتكوين بنحو 150 مليار دولار، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ.

ونقلت بلومبيرغ عن أشخاص مطلعين أن كاونتر بوينت غلوبال، وهي إحدى الأذرع الاستثمارية لمورغان ستانلي، تدرس حاليا مدى ملائمة الاستثمار في بيتكوين، وسيناريوهات الاعتماد عليها، خاصة بعد تضاعف أسعار هذه العملة أكثر من مرة منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي.

واستطاعت بيتكوين الوصول لمستويات قياسية بالاقتراب من 50 ألف دولار، خاصة بعدما أعلنت تسلا عن استثمار يبلغ 1.5 مليار دولار فيها.

وفي حال أرادت مورغان ستانلي الاستثمار في بيتكوين فإن هذا يتطلب الموافقة من الجهات التنظيمة والمستثمرين.

والاستثمار في بيتكوين لن يكون جديدا على مورغان ستانلي خاصة وأن لديها نحو 11 في المئة من شركة “مايكروستراتيجي”، والتي لديها استثمارات في هذه العملة بنحو ملياري دولار.

ويرى المحللون في مورغان ستانلي أن مستقبل بيتكوين يحمل مفاجأت بقدرته على منافسة الدولار.

وتدير كاونتر بوينت غلوبال 19 صندوقا استثماريا، خمسة منها استطاعت تحقيق عوائد نسبتها 100 في المئة خلال العام الماضي.

وكانت السلطات الكندية قد سمحت الجمعة بإطلاق أول صندوق في العالم للبيتكوين المتداول في البورصة، ما يعطي المستثمرين نفاذا أكبر إلى هذه العملية الافتراضية.

ورغم الشبهات باستخدام البيتكوين في عمليات غير قانونية، تحقق العملة المشفرة نموا كبيرا بفضل استثمارات شركات كبرى.

وفي أكتوبر، أطلقت شركة “باي بال” العملاقة للدفع الإلكتروني خدمة للمشتريات والدفع بالعملة المشفرة، فيما أعلنت “سكوير” استثمارها 50 مليون دولار في البيتكوين.

وأطلق البيتكوين في 2009 ولم تكن قيمته كبيرة في البداية، لكن سعره تجاوز هذا الأسبوع 45 ألف دولار، وحاولت شركات كندية وأميركية من دون جدوى في السنوات الأخيرة إطلاق صناديق مماثلة للبيتكوين.