تكنولوجيا: مراجعة للحاسب المحمول MSI Prestige 14 Evo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادت شركة MSI بحاسب محمول جديد معتمد من Intel Evo، وهذا يعني انه يأتي بمعايير خاصة ليكون حاسب محمول نحيف وخفيف الوزن مع تصميم وجودة تصنيع عالية جدًا بالإضافة إلى أداء استثنائي.

إليكم مراجعة للحاسب المحمول MSI Prestige 14 Evo:

التصميم

يحافظ MSI Prestige 14 Evo على نفس تصميم إصدار Prestige 14 القياسي، ولكن أضافت الشركة بعض اللمسات الإضافية لكي تمنحه تصميم ومظهر متميز.

فقد تم تحسين اللوحة اللمسية لتكون مضغوطة أكثر بالإضافة إلى تعديل شكل لوحة المفاتيح. كما أن MSI قامت بتعديل توزيع المنافذ لتجعل هناك منفذي Thunderbolt 4 بدلاً من Thunderbolt 3، ومنفذ USB واحد، مع تغيير مكان قارء البطاقات microSD. ويوجد أيضًا مقبس سماعة رأس/ميكروفون مدمج 3.5 ملم.

ويأتي الحاسب بمقاس 14 بوصة، ولكنه يزن 1.2 كجم مع سُمك 15.9 ملم، مما يجعله يبدو أنحف وأخف وزنًا عن الحواسب المحمولة الأخرى ذات حجم 14 بوصة، وهذا يرجع إلى الإطارات النحيفة الموجودة بهذا الحاسب.

كما انه يأتي أيضًا بتصميم معدني أنيق من الجهة الأمامية مع فتحات تهوية جميلة جدًا من الجهة السفلية بداخلها أثنين من أنابيب الحرارة ومروحة واحدة.

ويشمل الحاسب كاميرا IR بدقة 720 بكسل أعلى الشاشة، وهناك مستشعر لبصمة الأصبع مثبت على منطقة الفارة اللمسية.

على عكس إصدار Prestige 14 القياسي، يأتي إصدار Evo باللون الأسود والأبيض فقط ولا يوجد إصدار باللون الوردي.

الشاشة

يأتي الحاسب المحمول بشاشة معتمة من نوع IPS بحجم 14 بوصة ودقة 1920 × 1080 بكسل. وتغطي الشاشة مجموعة ألوان adobeRGB بنسبة 73% وهي نسبة معقولة جدًا، في حين تدعم ألوان sRGB بنسبة 95%.

ويعتبر أداء الشاشة ممتاز من ناحية التصفح والملتميديا، ولكن في مسألة تحرير الصور والفيديوهات لن يكون أداءها بالأمثل.

وتبلغ نسبة السطوع بالشاشة حوالي 284 nits.

الصوت

يعتبر الصوت من أحد نقاط الضعف بهذا الحاسب، فبالرغم من وجود سماعتين بالأسفل، إلا انه من الأفضل استخدام سماعات للرأس للحصول على نتائج أفضل.

الأداء

يعمل Prestige 14 Evo بواسطة معالج Core i7-1185G7 من إنتل بسرعة استجابة 4.8 جيجاهرتز، وهو معالج من الفئة العليا من سلسلة Tiger Lake والذي من شأنه أن يضمن لك السلاسة التامة في الاستخدام وتعدد المهام اليومية.

كما انه مزود بكرت الشاشة المتصل Intel Iris Xe، والذي يحفز الأداء ليكون مناسب للألعاب بأقل الإعدادات، بالرغم من أن هذا الحاسب المحمول غير مخصص للألعاب.

ويعتبر الأداء بشكل عام مرضي جدًا مع المهام اليومية مثل تصفح الإنترنت وفتح عشرات التبويب واستخدام الـ Office أو إجراء مكالمات الفيديو وما إلى ذلك.

يدعم الحاسب نظام تشغيل Windows 10 Home واتصال Bluetooth 5.1 و Wi-Fi 6، ويضم ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت مع 1 تيرابايت من ذاكرة SSD بالنسخة السعودية.

البطارية

يضم الحاسب المحمول بطارية بسعة 52 واط والتي توفر لك 7 ساعات ونصف مع الاستخدام العادي أو ساعة و 8 دقائق مع الاستخدام المكثف.

السعر

يتراوح سعر الحاسب المحمول MSI Prestige 14 Evo ما بين 1100 و 1300 دولار أمريكي.

0.00 يستخدم Prestige 14 Evo أعلى معالج من سلسلة Tiger Lake ليجلب لك أداء قوي وسريع داخل هيكل أنيق خفيف الوزن يسهل عليك حمله وآخذه في أي مكان. قد تلاحظ أن أداء الشاشة والصوت ليس بالأمثل، ولكن في المجمل يعتبر هذا الحاسب عملي وذو كفاءة عالية. 8.0/10 الإيجابيات تصميم أنيق

وزن خفيف

أداء قوي

منفذ Thunderbolt 4

بطارية جيدة السلبيات شاشة معتمة

صوت ضعيف

منافذ قليلة

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