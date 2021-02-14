تكنولوجيا: ASUS تطلق ROG Zephyrus Duo 15 في السوق السعودي بكرت شاشة RTX 2080

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ASUS اليوم في السوق السعودي جهاز ROG Zephyrus Duo 15 بالشاشة المزدوجة، وهو أول أجهزة الحاسب التي تصل للسوق السعودي بكرت الشاشة RTX 2080 والذي أعلن عنه للمرة الأولى خلال فعاليات معرض CES2021.

تقدم شركة Asus جهاز ROG Zephyrus Duo 15 (GX550) للسوق السعودي اليوم بمجموعة من أفضل المميزات التي يأتي على رأسها كرت الشاشة RTX 2080، مع معالج AMD الجديد AMD Ryzen 9 5900HX، أيضاً يأتي جهاز ROG Zephyrus Duo 15 المخصص للألعاب بشاشة مزدوجة.

يتميز جهاز ROG Zephyrus Duo 15 المخصص للألعاب بتصميم نحيف وأنيق، مع شاشة مزدوجة تهدف لدعم المستخدمين من مبتكري محتوى الألعاب بتجربة مميزة، كما تقدم Asus هذا الإصدار بنظام تبريد سائل يعمل على خفض حرارة الجهاز حتى 8 درجات، مع ضوضاء أقل.

الشاشة

يضم الجهاز شاشة رئيسية بحجم 15.6 إنش وجودة عرض UHD والتي تدعم معدل تحديث 120 Hz، كما تدعم معايير ألوان Adobe بنسبة تغطية 100%، كما تتميز الشاشة الرئيسية بتصميم مضاد للتوهج، أيضاً لا تدعم الشاشة خاصية اللمس، كما يتوفر نموذج مميز بشاشة FHD IPS تدعم معدل 300Hz، مع تغطية لونية بنسبة 100% بمعايير ألوان sRGB.

وتقدم Asus الشاشة الثانوية بحجم 14.09 إنش في شاشة بجودة عرض UHD أو دقة 3840 في 1100 بيكسل، كما تدعم معدل تحديث 60Hz، وتأتي أيضاً بتصميم مضاد للتوهج وتدعم قلم stylus.

التصميم

تقدم Asus جهاز ROG Zephyrus Duo 15 بتصميم معدني أنيق، حيث إستخدمت الشركة في تصميم هذا الإصدار سبائك ماغنيسيوم لدعم بتصميم أقوى وتوزيع أكثر كفاءة لوزن الجهاز.

كما تدعم الشاشة المزدوجة المستخدم في تعدد المهام على هذا الإصدار، بشكل خاص لحجم الشاشة الثانوية المثالي الذي يدعم المستخدم الذي يحظى بتجربة هذا التصميم في أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب أو إنشاء المحتوى للمرة الأولى.

كما تتوافق شاشة ScreenPadPlusis الثانوية مع تشغيل الكثير من التطبيقات، وتدعم الشاشة برمجيات ScreenPad+ التي تتيح للمستخدم ضبط الشاشة الثانوية لتشغيل التطبيقات والمهام المفضلة.

أيضاً تدعم Asus جهاز ROG Zephyrus Duo 15 بمجموعة من أفضل التكوينات الداخلية، حيث ينطلق الجهاز بكرت الشاشة RTX 2080 الذي يتوفر للمرة الأولى في السوق السعودي.

كما يتميز جهاز ROG Zephyrus Duo 15 برقاقة معالج AMD R9-5900H/BGA، أيضاً ينطلق الجهاز بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في DDR4-3200، بينما تصل السعة التخزينية إلى 1 تيرابايت في PCIE G3، وذاكرة فيديو تصل إلى 16 جيجا بايت رام في GDDR6.

ويضم الجهاز بطارية بقدرة 90Wh ووضع Turbo يعمل تلقائياً بسرعة 200 MHz، كما يتميز الجهاز بوزن 2.4 كجم، أيضاً يضم الجهاز اثنان من منافذ USB3.2 من الجيل الثاني فئة C، منفذ DisplayPort 1.4، وThunderbolt 3، وللطاقة 3.0، مع اثنان من منافذ USB3.2 من الجيل الأول فئة A، ومنفذ USB3.2 من الجيل الأول فئة A في الجزء السفلي، منفذ HDMI، واثنان من المداخل للسماعات والميكروفون، وRJ45.

سعر جهاز ROG Zephyrus Duo 15

ينطلق جهاز الحاسب المحمول المخصص للألعاب ROG Zephyrus Duo 15 بالشاشة المزدوجة للسوق السعودي بسعر 14,999 ريال سعودي.

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