علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الكشف رسمياً عن موعد إصدار لعبة Ratchet & Clank: Rift Apart

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف الحساب الرسمي لبلاي ستيشن عن موعد اطلاق اللعبة المنتظرة والأشهر في عالم بلايستيشن Ratchet & Clank: Rift Apart حيث نشر الحساب الرسمي بلايستيشن التغريدة التالية:

شُق طريقك في مغامرة تدور أحداثها بين الأبعاد. لعبة Ratchet & Clank: Rift Apart قادمة لكم على #PS5

 في 11 يونيو!

اللعبة تعد واحدة من أشهر الألعاب الحصرية لبلايستيشن على مر الأجيال المختلفة من منصة الألعاب والتي أنتظر الكثير من عشاقها الإصدارة الجديدة مع أحدث أصدار بلايستيشن 5.

لمزيد من التفاصيل والمعلومات تجدونها على حساب بلايستيشن السعودية الرسمي على تويتر: https://twitter.com/PlayStationSA
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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