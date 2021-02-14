تكنولوجيا: الكشف رسمياً عن موعد إصدار لعبة Ratchet & Clank: Rift Apart

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف الحساب الرسمي لبلاي ستيشن عن موعد اطلاق اللعبة المنتظرة والأشهر في عالم بلايستيشن Ratchet & Clank: Rift Apart حيث نشر الحساب الرسمي بلايستيشن السعودية التغريدة التالية: شُق طريقك في مغامرة تدور أحداثها بين الأبعاد. لعبة Ratchet & Clank: Rift Apart قادمة لكم على #PS5

في 11 يونيو!

اللعبة تعد واحدة من أشهر الألعاب الحصرية لبلايستيشن على مر الأجيال المختلفة من منصة الألعاب والتي أنتظر الكثير من عشاقها الإصدارة الجديدة مع أحدث أصدار بلايستيشن 5.

لمزيد من التفاصيل والمعلومات تجدونها على حساب بلايستيشن السعودية الرسمي على تويتر: https://twitter.com/ PlayStationSA

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