تكنولوجيا: تحديث Fitbit لساعة Charge 4 الذكية يجلب مجموعة من المميزات الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Fitbit مؤخراً في دفع تحديث جديد لساعة Charge 4 الذكية، والذي يأتي بمزيد من المميزات الصحية للمستخدمين.

ينطلق تحديث جديد من Fitbit لبعض إصدارات الشركة من الساعات الذكية، حيث تتيح لمستخدمي ساعة Charge 4 الذكية الآن نظام جديد للبيانات الصحية الخاصة بالمستخدمين، حيث يتاح نظام المعلومات لقاعدة أكبر من المستخدمين.

إستحوذت جوجل على شركة Fitbit خلال الفترة الماضية، ولقد بدأت جوجل بعد إنتهاء عملية الإستحواذ في تعزيز برمجيات إصدارات الشركة من الساعات الذكية، وذلك من خلال تحديثات جديدة تقدم من خلالها الشركة مزيد من المميزات للمستخدمين.

وفي تحديث جديد اليوم قدمت Fitbit لمستخدمي ساعة Charge 4 الذكية ميزة الوصول إلى بيانات نسبة الأكسجين في الدم عبر شاشة الساعة الذكية، حيث إقتصر الوصول لهذه البيانات في السابق على تطبيق sleep، كما يجلب التحديث بيانات حرارة الجلد التي تقدم للمرة الأولى لمستخدمي ساعة Charge 4.

أيضاً يدعم التحديث مستخدمي ساعات Charge 4 و Versa 2 و Inspire 2 الذكية الوصول إلى ميزة Health Metrics التي قدمت في السابق بشكل حصري للمشتركين في الخدمة المميزة.

كما تعمل لوحة المعلومات على عرض معدل التنفس أثناء النوم، والتغير في معدل ضربات القلب خلال فترة زمنية محددة، كما تتوسع الشركة بميزة تخطيط القلب EKG في أسواق جديدة مثل كندا ونيوزيلندا، كما تم معالجة المشاكل التي ظهرت في ميزة تخطيط القلب لدى بعض من مستخدمي ساعة Sense الذكية.

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