هل يتضمن Mi 11 Ultra شاشة ثانوية صغيرة؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 04:09 مساءً - نشر أحد مستخدمي منصة يوتيوب مقطع فيديو يعرض ما يدعي أنهما نموذجان أوليان لجهاز Mi 11 Ultra من شركة شاومي.

ويشير الفيديو إلى أن الهاتف قد يحتوي على ميزة غير عادية تتمثل في شاشة خلفية صغيرة بقياس 1 إنش بجوار الكاميرات.

ويوضح الفيديو هذه الشاشة الصغيرة التي تعرض ما يشبه صورة الشاشة الرئيسية للهاتف ويبدو أنها قادرة على فتح أي تطبيق تقريبًا عبر هاتفك.

وقد يكون الغرض من هذه الشاشة هو المساعدة في التقاط الصور الشخصية بواسطة الكاميرات الخلفية.

ويأتي الفيديو من مدون فيديو فلبيني غير معروف يسمى Tech Buff PH، ويقول موقع XDA-Developers: إن رقم نموذج الجهاز قد تم التحقق منه، وبعض التفاصيل تتوافق مع التسريبات السابقة.

وتتضمن التفاصيل الأخرى من هذا التسريب المزعوم شحنًا سلكيًا ولاسلكيًا سريعًا بقوة 67 واط، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 10 واط، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، ومقاومة للماء والغبار IP68، ومكبرات صوت تم ضبطها بواسطة Harman Kardon.

وهناك شاشة من نوع OLED منحنية بقياس 6.8 إنشات وبدقة WQHD مع معدل تحديث قابل للتكيف يصل إلى 120 هرتز مغطاة بزجاج Gorilla Glass Victus وبها ثقب في الزاوية العلوية اليسرى للكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل.

ويشتمل الهاتف على نتوء ضخم للكاميرا مع كاميرا تكبير هجين بقدرة 120x، مثل Mi 10 Ultra العام الماضي، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

وإذا كان هذا الهاتف هو بالفعل Mi 11 Ultra، فيبدو أن شاومي تخلت عن العدسة المقربة بقدرة 2x الموجودة ضمن النموذج السابق، حيث قدمت عدسة تكبير ببعد بؤري أطول على غرار عدسة Periscope بدلاً من ذلك فقط.

وهناك أيضًا كاميرا واسعة جدًا بقياس 12 ميليمتر، التي يدعي Tech Buff PH أنها تحتوي على مستشعر بدقة 48 ميجابكسل، تمت ترقيته من 12 ميجابكسل.

وأعلنت شركة شاومي عن النسخة الصينية من هاتف Mi 11 في شهر ديسمبر من عام 2020، وكشفت حديثًا عن النسخة الدولية من الهاتف، وتتميز النسختان بمعالج Snapdragon 888 الأفضل في فئته الذي يوفر اتصال 5G.

ومع الإعلان عن هذه النسخ، فمن المحتمل أن تتبع شاومي نسخ أخرى، مثل إصدار Ultra المزعوم المعروض هنا.

ولا يوجد موعد محدد من شاومي بشأن إطلاق Mi 11 Ultra، لكن بعد أن ظهر الهاتف الآن في مقطع فيديو، لا ينبغي أن يكون الإعلان الرسمي بعيدًا.