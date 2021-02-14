اكتشاف 3 كواكب جديدة أكبر من الأرض

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 04:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

اكتشف فريق دولي من علماء الفلك 3 كواكب ساخنة أكبر من الأرض تدور حول نسخة أصغر بكثير من شمسنا تسمى (TOI 451).

وباستخدام الملاحظات المأخوذة من القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS)، التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، اكتشف الفريق البحثي هذه الكواكب في تيار من النجوم، يسمى (Pisces-Eridanus)، وهو مجموعة من النجوم تمتد عبر ثلث السماء، وعمرها أقل من 3٪ من عمر نظامنا الشمسي.

وتتشكل التيارات النجمية عندما تمزق جاذبية مجرتنا درب التبانة عناقيد النجوم أو المجرات القزمة، وتتحرك النجوم الفردية على طول المدار الأصلي للعنقود، وتشكل مجموعة ممدودة تتشتت تدريجياً.

وفي عام 2019، استخدم فريق بقيادة ستيفان مينجاست في جامعة فيينا بيانات من مهمة (جايا) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية لاكتشاف تيار (Pisces-Eridanus)، الذي سمي على اسم الأبراج التي تحتوي على أكبر تركيزات من النجوم.

ويمتد التيار عبر 14 كوكبة، ويبلغ طوله حوالي 1300 سنة ضوئية، ووجدت الدراسة الجديدة التي نشرت في العدد الأخير من “المجلة الفلكية”، أن هذا النظام يضم 3 كواكب حجمها أكبر بضعفين إلى 4 أضعاف حجم الأرض .

وكشفت الدراسة أيضا أن عمر هذا النظام 120 مليون سنة فقط، ما يسمح بملاحظات تفصيلية لهذا النظام الكوكبي الشاب، الذي يمكن من خلاله اختبار النظريات حول كيفية تشكل الغلاف الجوي للكواكب، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.