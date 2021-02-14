تكنولوجيا: Vivo تسجل براءة إختراع لهاتف مميز بتصميم قابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت براءة إختراع جديدة لشركة Vivo تكشف عن هاتف مميز بتصميم قابل للطي، حيث تعود براءة الإختراع لشهر أغسطس من العام الماضي.

تستعد العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية لإطلاق أكثر من إصدار من الهواتف القابلة للطي خلال هذا العام، ولقد رصدت براءة إختراع لشركة Vivo مؤخراً تؤكد على خطط الشركة لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي لاحقاً هذا العام.

وتوضح التسريبات المصورة الخاصة ببراءة الإختراع تصميم غير تقليدي لهاتف Vivo، حيث يتم طي الجزء السفلي من الشاشة ققط، بتجربة تحاكي الهواتف المميزة بتصميم صدفي.

أيضاً لا يتضمن تصميم الهاتف أي حواف في الجهة الأمامية للهاتف، حيث تمتد الشاشة في الجزء العلوي والسفلي للهاتف، بينما يتميز هيكل الهاتف بتصميم أكثر سماكة في الجزء العلوي، وهو الجزء الذي يتضمن أغلب تكوينات الهاتف، بينما يدعم الهاتف الطي في الجزء السفلي.

من جانب أخر يتضمن هاتف Vivo إعدادات رباعية في الكاميرة التي تأتي في الجزء العلوي من الجهة الخلفية، على أن تشمل إعدادات الكاميرة عدسات periscope للتكبير، كما يظهر فلاش LED بتصميم رأسي إلى جانب إعدادات الكاميرة.

يذكر أن التسريبات لا تكشف عن أي أزرار في الهاتف عدا الزر المستطيل في الحافة العلوية للهاتف، حيث تشير التسريبات إلى أنه الزر الرئيسي للهاتف، بينما لا تظهر أي فتحات لشريحة SIM أو بطاقة الذاكرة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل من Vivo لاحقاً هذا العام.

المصدر

اعلان





