شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بيتا دانس" تبحث بيع أصول تيك توك في الهند لشركة منافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث شركة "بايت دانس" الصينية بيع عمليات تيك توك في الهند لشركة منافسة وهي Glance لتكنولوجيا الإعلان على الهاتف المحمول، وفقا لما نقلته بلومبرج.

وقال التقرير نقلاً عن أشخاص على دراية بالموضوع إن المناقشات التي بدأتها شركة SoftBank Group Corp اليابانية مبكرة ومعقدة.

وتمتلك شركة InMobi، الشركة الأم لشركة Glance لتكنولوجيا الإعلان على الهاتف المحمول، تطبيق الفيديو القصير Roposo الذي اكتسب شهرة بعد أن حظرت الحكومة الهندية TikTok في يوليو من العام الماضي.

وأضاف التقرير أن SoftBank هي داعم لـ InMobi Pte وكذلك شركة ByteDance الصينية الأم لـ TikTok.

في الشهر الماضي، خفضت ByteDance فريقها الهندي الذي يزيد عن 2000 شخص وقالت في مذكرة الشركة إنها غير متأكدة من استئناف العمليات في الهند.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن قررت الهند الإبقاء على الحظر الذي فرضته على TikTok و 58 تطبيقًا صينيًا آخر بعد ردود من الشركات حول قضايا مثل الامتثال والخصوصية.

وفقًا للتقرير، ستصر الحكومة الهندية على بقاء بيانات المستخدم والتكنولوجيا الخاصة بـ TikTok داخل حدودها في حالة تقدم المحادثات.