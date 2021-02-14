شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحدث تطبيق يوتيوب على iOS وتلتزم بقواعد خصوصية أبل الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت جوجل إصلاحًا للأخطاء لتطبيق يوتيوب على iOS الخاص بها، وهو التحديث الأول لتطبيق iOS رئيسي خاص بجوجل منذ ديسمبر، وفقًا لتقارير 9to5Google، وعلى الرغم من وجود توقعات بأن سبب عدم وجود تحديثات لإصدارات iOS من Gmail، والمستندات، والبحث، والصور، هو محاولة لتجنب تسميات الخصوصية الجديدة من أبل، إلا أن جوجل نفت ذلك.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، قالت الشركة في منشور مدونة، إنها ستضيف التصنيفات إلى تطبيقاتها عندما تكون التحديثات متاحة، حيث علقت: "نظرًا لأنه يتم تحديث تطبيقات جوجل لنظام التشغيل iOS بميزات جديدة أو لإصلاح الأخطاء، فسترى تحديثات لقوائم صفحات التطبيقات التي تتضمن تفاصيل خصوصية التطبيق الجديدة".

وأضافت الشركة، "تمثل هذه التصنيفات الحد الأقصى من فئات البيانات التي يمكن جمعها، بمعنى أنها تشمل كل شيء، إذا كنت تستخدم كل ميزة متاحة وخدمة في التطبيق".

وأوضحت الشركة، "تقدم البيانات التي تقدمها إلى منتجات جوجل خدمات مفيدة لك، ويمكنك دائمًا التحكم في إعدادات الخصوصية عن طريق زيارة حساب جوجل الخاص بك أو الانتقال مباشرة إلى منتجات جوجل التي تستخدمها على iOS.

وتطلب أبل من الشركات تطبيق ملصقات الخصوصية، التي أطلقتها في 14 ديسمبر، قبل أن تتمكن من تحديث تطبيقات iOS الحالية، وتلقت بعض تطبيقات جوجل الأخرى Stadia و Authenticator و Translate و Classroom، تحديثات iOS بالفعل.