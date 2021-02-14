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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعيد الحب .. 14 فلتر على انستجرام وسناب شات وMoj جربهم فى الفلانتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم بعيد الحب، حيث تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعى بالمشاركات الخاصة بعيد الحب، إذ ينشر المستخدمين صورًا مع أحبائهم وشركائهم، لذلك فإذا كنت مستعدًا أيضًا للقيام بنفس الشيء، فإليك بعض الفلاتر المتعلقة بيوم عيد الحب والتى يمكنك استخدامها من خلال تطبيقات انستجرام سناب شات وMoj كما يلى:
Bear in Love
الفلتر من Snapchat له دب لطيف على الكتفين يحمل قلبًا.
Go lovey dovey
الفلتر من Snapchat "يصرخ" أحبك.
All hearts
الفلتر من Snapchat يملأ قلوب فقاعية فى كل مكان.
Blow kisses
الفلتر له قبلات مثل النمش على الخدين.
Say I love you
الفلتر من Snapchat يقول ذلك ببساطة: أنا أحبك.
Queen of hearts
يحتوى الفلتر من Moj على بطاقة الملكة، وكلها مزينة بالمجوهرات.
Go mushy
يحتوى الفلتر من Instagram على قلوب ملونة تطير، مع وجود اثنين كبيرتين فى الأعلى.
Red hearts
إليك قلب آخر من Instagram، هذا القلب به قلوب حمراء.
You will get over it
هذا واحد من Inscan للعزاب، لديه قلب ضخم على رأسه مع توقيع: سوف تتغلب على حالتك.
Stay single mantra
هذا مرشح من Ins للسناجل، الرسالة الواردة فيه "ابق وحيدًا، ابق رائعًا".
Home Alone
واحد آخر للعزاب، هناك قلب يقول "فى البيت وحده".
Sleep and eat
النوم الجيد هو أفضل دواء ونعم التأمل أيضًا، لذلك هذا الفلتر من Inis لمحبى النوم ومن يعانون من الأرق.
For the non-believers
عيد الحب هو مجرد يوم آخر بالنسبة لك؟ إذن، قد يكون هذا الفلتر من Insmay مناسبًا لك.
Time to plan
يمكن استخدام هذا لسؤال رفيقك، أين يخطط لقضاء اليوم.