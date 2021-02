شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعيد الحب .. 14 فلتر على انستجرام وسناب شات وMoj جربهم فى الفلانتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم بعيد الحب، حيث تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعى بالمشاركات الخاصة بعيد الحب، إذ ينشر المستخدمين صورًا مع أحبائهم وشركائهم، لذلك فإذا كنت مستعدًا أيضًا للقيام بنفس الشيء، فإليك بعض الفلاتر المتعلقة بيوم عيد الحب والتى يمكنك استخدامها من خلال تطبيقات انستجرام سناب شات وMoj كما يلى:

Bear in Love

الفلتر من Snapchat له دب لطيف على الكتفين يحمل قلبًا.

Go lovey dovey

الفلتر من Snapchat "يصرخ" أحبك.

All hearts

الفلتر من Snapchat يملأ قلوب فقاعية فى كل مكان.

Blow kisses

الفلتر له قبلات مثل النمش على الخدين.

Say I love you

الفلتر من Snapchat يقول ذلك ببساطة: أنا أحبك.

Queen of hearts

يحتوى الفلتر من Moj على بطاقة الملكة، وكلها مزينة بالمجوهرات.

Go mushy

يحتوى الفلتر من Instagram على قلوب ملونة تطير، مع وجود اثنين كبيرتين فى الأعلى.

Red hearts

إليك قلب آخر من Instagram، هذا القلب به قلوب حمراء.

You will get over it

هذا واحد من Inscan للعزاب، لديه قلب ضخم على رأسه مع توقيع: سوف تتغلب على حالتك.

Stay single mantra

هذا مرشح من Ins للسناجل، الرسالة الواردة فيه "ابق وحيدًا، ابق رائعًا".

Home Alone

واحد آخر للعزاب، هناك قلب يقول "فى البيت وحده".

Sleep and eat

النوم الجيد هو أفضل دواء ونعم التأمل أيضًا، لذلك هذا الفلتر من Inis لمحبى النوم ومن يعانون من الأرق.

For the non-believers

عيد الحب هو مجرد يوم آخر بالنسبة لك؟ إذن، قد يكون هذا الفلتر من Insmay مناسبًا لك.

Time to plan

يمكن استخدام هذا لسؤال رفيقك، أين يخطط لقضاء اليوم.